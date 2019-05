¿Ha perdido Trump su tirón en redes sociales?

La tasa de interacción de los tuits que publica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está disminuyendo, lo que puede ser un indicio de que están perdiendo efectividad, reveló un estudio recogido hoy por medios locales.

Un análisis de la cuenta de Twitter de Trump, su canal preferido para comunicarse con sus seguidores, informar o expresar sus opiniones sobre distintas situaciones, indicó que la tasa de interacción, que es el resultado de dividir el número de retuits y "me gusta" de cada mensaje entre el número seguidores, ha caído.

Así, según la publicación web The Hill, que cita los datos de la firma CrowdTangle, la tasa de interacción del gobernante pasó de 0,55 % en noviembre de 2016 a 0,32 % en junio de 2017 y se situó 0,16 % el pasado sábado. Los resultados, difundidos inicialmente por la publicación Axios, indicaron, por ejemplo, que desde el 1 de abril el presidente ha tuiteado 54 veces "No conspiración", 30 veces "No obstrucción", 20 veces "caza de brujas", así como "demócratas" o "demócratas enojados", entre otros.

The Hill señaló, citando el análisis, que si bien el panorama general muestra que las interacciones del jefe de Estado pueden haber aumentado recientemente (21 %), su número de seguidores ha crecido en un porcentaje mayor (110 %). No obstante, la previsión es que mayo está a un paso de convertirse en el mes con la interacción en Twitter más baja para Trump desde enero de 2016, un año antes de que asumiera la Presidencia.

El estudio observó igualmente que Trump está tuiteando más: de los 157 mensajes al mes que publicaba en sus primeros seis meses en la Casa Blanca ha pasado a 284 veces mensuales. Y el análisis mostró además que los mensaje políticos no son los únicos que le dejaron altas interacciones. Sus tuits de Navidad y el "Buenos días, tenga un excelente día", que difundió poco después de conocerse el informe del fiscal especial Robert Mueller acerca de la investigación de la llamada trama rusa, conquistaron a los seguidores del presidente.