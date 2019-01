EE.UU. insta al presidente del Parlamento venezolano a unir a los grupos políticos

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, ha instado al titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, a "construir unidad entre los grupos políticos" y ha prometido que le apoyará hasta que se "restablezca la democracia" en el país caribeño.

En un comunicado, la Casa Blanca ha informado de que Pence ha conversado por teléfono con Guaidó y ha reconocido el "valiente liderazgo" que ha mostrado el opositor tras la detención de la que fue objeto por varios minutos este domingo.

My statement on the arrest and intimidation of Juan Guaido, President of the National Assembly of Venezuela: pic.twitter.com/kOdL0boyu3

Pence ha reiterado el "firme apoyo" de EE.UU. a la Asamblea Nacional "como la única entidad democrática legítima" en Venezuela y, según la Casa Blanca, "ha animado al señor Guaidó a construir unidad entre los grupos políticos y prometió el apoyo continuo de EE.UU. hasta que se restablezca la democracia" en el país.

Durante la conversación telefónica, Pence "ha enfatizado firmemente que, desde hace mucho tiempo, el objetivo de EE.UU. y de todas las naciones amantes de la libertad es restaurar la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas", así como poner fin a la "crisis humanitaria y económica sin precedentes".

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, ha acordado declarar al jefe del Estado, Nicolás Maduro, como un "usurpador" de la Presidencia y se ha comprometido a tomar medidas para que, cuando acabe la "usurpación" y con un Gobierno transitorio, se celebren elecciones "libres y transparentes".

Desde EE.UU.

El Gobierno de EE.UU. ha declarado "ilegítima" la toma de posesión el 10 de enero de Maduro, que está en el poder desde 2013 y resultó reelegido para un periodo de seis años más en unas elecciones celebradas el pasado mayo y no reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional.

De esa forma, para Washington, actualmente, la única institución legítima en Venezuela es la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde enero de 2016 y que el chavismo ha tratado de sustituir con la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Además, la cadena CNN, que cita a tres fuentes familiarizadas con el asunto, ha asegurado que el presidente de EE.UU., Donald Trump, está considerando reconocer a Guaidó como el líder "legítimo" de Venezuela.

Al ser preguntados, el Departamento de Estado y la Casa Blanca se negaron a confirmar esa información.

El senador republicano, Marco Rubio, ha dicho en Twitter que ha pedido a Trump que EE.UU. reconozca a Guaidó como el "legítimo presidente de la transición de Venezuela si la Asamblea Nacional invoca el artículo 233 de la Constitución".

Today facing pressure & threats from the Maduro regime,the National Assembly of #Venezuela took the courageous step of passing a military amnesty and a transition law.



The time has come for the U.S. to join Brazil & Colombia & stand ready to support @jguaido.