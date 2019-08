Patricia Wulf, la punta de lanza de las acusaciones contra Plácido Domingo

Nueve mujeres han acusado al tenor español Plácido Domingo de haber cometido acoso sexual. Una de ellas es Patricia Wulf, conocida mezzosoprano de 61 años. Pese a existir muy poca información sobre la artista, Wulf es la cara más conocida de las nueve mujeres que han denunciado al tenor, además de la única que ha querido “dar la cara”.

En la actualidad es profesora de la escuela de música M4Arts de Washington, en la que imparte varias clases. Como hemos comentado, es una mezzosoprano retirada, que comenzó su carrera en los años 80. Lo hizo exactamente en 1989, con un papel de soprano solista interpretando “La Boheme”.

Entre la escasa información destaca también su participación en otras obras como: “La flauta mágica”. También ha cantado en numerosos teatros y óperas de la costa este de Estados Unidos. Una larga y “reputada” carrera hasta su retirada en 2002.

Según las informaciones, fue en los años 90 cuando coincidió con Plácido Domingo en la Ópera de Washington, lugar en el que, supuestamente, tuvieron lugar los hechos que denuncia Wulf. Allí, actuó en 'Don Carlo' junto al tenor español.

LAS ACUSACIONES DE WULF

Patricia Wulf se ha ratificado este martes en sus acusaciones y ha dicho tener un testigo del presunto comportamiento inadecuado del director de la Ópera de los Ángeles.

"Mi relato de lo que ocurrió es exacto. Tengo un testigo que respaldará esto", ha dicho la artista retirada. Además, ha evitado dar más detalles del caso porque, según ha dicho, "es muy difícil hablar de ello".

En una entrevista de tres a cuatro horas con la agencia Associated Press, Wulf señaló que "cada vez que salía del escenario" Domingo la esperaba, se le acercaba mucho y en un susurro le decía: "'¿Patricia, tienes que marcharte a casa esta noche?".

Al menos otras ocho mujeres -otras siete cantantes y una bailarina- han formulado acusaciones similares contra Domingo, pero Wulf ha sido la única que ha permitido ser identificada. "Doy el paso adelante ahora porque espero que pueda ayudar a que las mujeres hablen públicamente o que sean suficientemente fuertes como para decir 'no'", declaró a AP Wulf.

LA RESPUESTA DEL TENOR

El tenor ha publicado la siguiente declaración como respuesta a tales acusaciones: “Las acusaciones de estos individuos no identificados que datan de hasta treinta años atrás son profundamente inquietantes y, tal como se presentan, inexactas. Sin embargo, es doloroso escuchar que pude haber molestado a alguien o haberles hecho sentir incómodas, sin importar cuánto tiempo atrás y a pesar de mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones siempre eran bienvenidas y consensuadas. Las personas que me conocen o que han trabajado conmigo saben que no soy alguien que intencionalmente dañaría, ofendería o avergonzaría a nadie. Reconocemos que las reglas y estándares por los cuales somos, y debemos ser, medidos hoy son muy diferentes de lo que eran en el pasado. Tengo la suerte y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me mantendré en los más altos estándares”.