La página web con la que saber a qué países de Europa puedes viajar

Tratar de organizar las vacaciones de verano va a resultar este año especialmente difícil. El coronavirus también ha dado un giro a los días ociosos en los que se trata de desconectar de la rutina para volver con fuerza al trabajo. Las limitaciones y la llegada de una normalidad relativa en todo el mundo hará muy complicado el desplazamiento entre países. Las labores referentes a la compra de billetes, búsqueda de alojamiento o crear un listado con aquellos destinos que soñamos visitar cambiarán considerablemente.

Con el fin de hacer más sencilla esta posición, la Unión Europea ha creado una página web que permite consultar en qué lugar (respecto al coronavirus se refiere) se encuentran los países miembro. Se denomina “Re-open EU” y es un espacio en el que los viajeros podrán comprobar las pautas a seguir una vez se encuentren en el destino seleccionado. Recordamos que Europa ha empezado a abrir fronteras, pero la normalidad será factible en las próximas semanas.

La página, que recopila la información actualizada remitida por la Comisión Europea y los Estados miembros, está accesible en la dirección https://reopen.europa.eu/ y está disponible en los 24 idiomas oficiales de la UE, si bien al poco de lanzarse este lunes no funcionaba con fluidez.

La mayoría de las restricciones dejarán de ser efectivas el lunes próximo y nuestro país no reabrirá sus fronteras hasta el 21 de junio (excepto con Portugal). Países como Grecia han adoptado medidas como mantener cuarentenas para viajeros de 8 países concretos de la Unión. Algo similar está realizando Francia, ya que están imponiendo medidas que se hayan llevado a cabo en función del país del que provenga cada viajero que quiera acudir unos días a ciudades como París. Si focalizamos la atención en Italia, uno de los países más afectados, allí se impone que si la persona pertenece a la Unión Europea, y no ha visitado otros países en los 14 días anteriores a su llegada al país no debe estar sujeto a un requisito de cuarentena.

Así que “Re-open UE” acogerá información muy pormenorizada para que resulte más sencillo tener unas vacaciones similares a las organizadas en años anteriores.

Permite buscar información por países a través de un mapa interactivo, ofrece actualizaciones de las medidas nacionales y consejos a los viajeros. En esta web se puede consultar, por ejemplo, si los restaurantes están abiertos o si las playas son accesibles. De igual forma, ocurre con las mascarillas... y podremos conocer si son de uso obligatorio (o no) en el país que visitamos. "Re-open UE" también nos da la oportunidad de saber si se están ofertando paquetes turísticos en el lugar que nos acoge durante unos días.

La plataforma es una de las medidas que la Comisión Europea anunció el pasado 13 de mayo para ayudar a retomar los viajes y el turismo en los Veintisiete de manera segura, respetando a la vez las precauciones de seguridad.