Un paciente intenta violar a una doctora mientras duerme y ella le arranca la lengua

La doctora de 24 años, hacía prácticas en el centro médico, y en esos momentos se encontraba descansando en las dependencias del hospital cuando se despertó con la lengua de un hombre desconocido dentro de su boca. El individuo había accedido al hospital fingiendo ser un paciente. Al darse cuenta de que estaba sufriendo una agresión sexual, la mujer mordió al individuo en la lengua con fuerza, lo que le provocó una severa hemorragia.

Según informa el Daily Mail, los gritos del presunto agresor alertaron a los doctores del centro, el Hospital Terciario Pelonomi, en la localidad sudafricana de Bloemfontein. Pero cuando llegaron al lugar de los hechos el paciente ya había huido, dejando un reguero de sangre detrás.

Inmediatamente, la policía dio aviso a los hospitales de la zona para que alertaran de cualquier persona que buscara asistencia médica por una herida severa en la boca.

Un poco después, los médicos de otro centro hospitalario de la localidad llamaron a la policía para informar de que un paciente había llegado con graves lesiones en la lengua, por lo que los agentes acudieron rápidamente para arrestarlo.

Fue trasladado al lugar de los hechos para que la doctora confirmara que efectivamente se trataba del hombre que la había asaltado mientras dormía. Después, fue operado para recuperar el trozo de lengua que le faltaba.

Unos días después, el presunto agresor, de 32 años, compareció ante el juez para explicar su versión de los hechos. La vista ha sido pospuesta hasta el próximo día 14 para que las autoridades sigan investigando lo sucedido.

Tras el incidente, los trabajadores del hospital han iniciado protestas por la falta de seguridad para los empleados del centro. En 2010, otra de las trabajadoras del hospital sufrió una agresión sexual por parte de un paciente. "No hay dinero, no hay presupuesto. No estamos seguros aquí", decía a la televisión una de las portavoces de los empleados.

De hecho, apenas dos días después del intento de agresión sexual, otra doctora del hospital fue asaltada en el aparcamiento por unos delincuentes que le quitaron el teléfono móvil.

La Universidad del Estado Libre ha suspendido las prácticas de sus estudiantes en el centro médico hasta que se solucionen los problemas de seguridad.

Durante el año pasado, unas 40.000 mujeres fueron violadas en Sudáfrica, donde las estadísticas indican que 4 de cada 10 mujeres serán agredidas sexualmente en algún momento de sus vidas.