El opositor ruso, Navalni está encarcelado en una prisión en el círculo polar ártico

El encarcelado líder opositor ruso, Alexéi Navalni, ha reaparecido en una prisión cerca de la cordillera de los Urales, en el círculo polar Ártico, tras casi tres semanas en paradero desconocido, según informó hoy en la red social X su equipo de colaboradores.



"¡Hemos encontrado a Alexéi Navalni! Se encuentra en la penitenciaría IK-3 en la localidad de Jarp, en el distrito autónomo de Yamalo-Nénets. Hoy lo vio el abogado. Alexéi está bien", escribió Kira Yarmish, portavoz del opositor.

