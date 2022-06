La ofensiva rusa pasa de nuevo por los cortes de gas: el Kremlin bloquea el flujo del gasoducto TurkStream

Rusia ha vuelto a atacar y lo ha hecho a través del corte del suministro a través del gasoductoTurkstream. El consorcio gasístico ruso Gazprom ha suspendido hasta el próximo 28 de junio el sistema por el que suministra combustible a varios países de Europa como Turquía. La empresa anunció a través de su canal de Telegram la suspensión del transporte de gas. Además explicó que fue una decisión acordada por todas las partes y que se debía a “labores de mantenimiento”.

El salvoconducto TurkStream, es un gasoducto tendido en el fondo del mar Negro, puede llegar a transportar más de 31.000 millones de metros cúbicos de gas en un ño. El pasado domingo, por medio del TurkStream, se suministraron a Europa hasta 32 millones de metros cúbicos. En 2021 Bulgaria, Grecia, Serbia, Rumanía, Hungría y Macedonia del Norte se beneficiaron de este gasoducto.

Antes a este corte, el 21 de mayo Gazprom anunció un bloqueo en el suministro de gas hacia Finlandia, como certificó la firma de ese país, Gasum. Según la empresa escandinava, la razón respondía a la negativa de pagar en rublos. El presidente de la entidad, Mika Wiljanen, tachó el gesto realizado como "muy lamentable". Aun así, ya se encontraban prevenidos y el suministro estaba asegurado para los siguientes meses gracias al gasoducto Balticconenector, que une Estonia con el país del norte de Europa.









Tampoco era entonces la primera vez que se efectuaba un parón del suministro. Unos días antes, el 12 de mayo, Gazprom cortó el aprovisionamiento de gas a Europa que se realizaba a través del gasoducto Yamal, a través de Polonia. Este hecho tuvo lugar tras las sanciones impuestas por parte de Rusia contra la propietaria del tramo, EuRoPol GAZ, según explicó el portavoz de Gazprom, Seguéi Kupriánov. Esto ocasionó que tuviera lugar un incremento de las facturas de la luz.

Afortunadamente para España, como expuso el director general de Reganosa, Emilio Bruquetas en 'Herrera en COPE', ya contaba con infraestructuras que le permitían recibir "gas de 16 países distintos", entre los que se encuentra Papúa Nueva Guinea, Estados Unidos, Perú, Nigeria, Guinea Ecuatorial o Argelia.

Nord Stream ha causado problemas a Alemania

La semana pasada hubo ya dos reducciones de forma consecutiva de los suministros de gas hacia el continente europeo por el gasoducto Nord Stream, primero una de un 40% y posteriormente otra del 33%. Gazprom justificó los parones a revisiones técnicas de unas turbinas de la empresa alemana Siemens.









Dichas turbinas se encuentran actualmente en Canadá, desde donde no pueden devolverse por las sanciones impuestas a Rusia por la campaña militar que lleva realizando en Ucrania. Así lo reconoció el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aludiendo a que "los europeos no las devuelven". Esa fue la razón por la que, según palabras de Peskov, "ahora no se tenga con qué bombear"

El Gobierno alemán, por su parte, ha explicado que no se creen la explicación y consideran que los cortes de gas son por motivos puramente políticos.