La nueva realidad en EE.UU: ¿Qué es un 'impeachment' o juicio político?

El Partido Demócrata ha cumplido una de sus promesas tras el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero y ha presentado este lunes el segundo proceso de 'impachment' contra el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los 210 patrocinadores que dan luz verde a esta proceso se han refugiado en el artículo de "incitación a la insurrección" para iniciar este juicio político por el apoyo a las movilizaciones que llevaron a cabo el asalto al Capitolio y acusan a Trump de ser el responsable de "incitar premeditadamente a la violencia contra el Gobierno de Estados Unidos" tras haber pronunciado previamente un discurso en el cual alentaba a sus seguidores de manifestarse delante de uno de los edificios más representativos de la democracia.

A continuación, se resuelven las principales preguntas acerca de este proceso que se debatirá a partir del próximo miércoles en el Senado.

¿Qué es un 'impachment' o un 'juicio político'?

La posibilidad de abrir un proceso de destitución o 'impachment' es una vía que está recogida en el artículo primero de la constitución americana de los Estados Unidos que se puede iniciar contra el presidente como contra el vicepresidente. El objetivo de este proceso es destituir al cargo contra el que se inicia.

¿Cómo se desarrolla este proceso?

Su desarrollo comienza en la Cámara de representantes. Así lo fijaron los padres fundadores de la constitución americana para evitar que se pudiese dar un absuso de poder por parte del presidente u otros cargos públicos. Los motivos que se recogen para iniciarlo son varios, entre loos que se encuentran "traició, soborno, altos delitos o faltas".

El proceso se inicia en una primera fase en la Comisión de Justicia, y tras su aprobación, pasa al plenpo. Una myayoría simple es necesaria para iniciarlo, algo con lo que ya cuentan los demócratas. En el caso de que la Cámara avale el juiciio político, la pelota pasa al Senado, órgano al que le corresponde el desarrollo de este juicio.

Posteriormente, debería ser sometido al juicio en el propio Senado, aunque en esta ocasión esto no se prevé que sucede con Trump en la Casa Blanca, ya que la actividad del Senado está interrumpido hasta el 19 de enero, un día antes de que Biden sea investido presidente.

¿Va a dejar de ser Trump presidente?

No, o no al menos por culpa de este proceso. La presidenta de la Cámara de Representantes ha dado la opción al vicepresidente Mike Pence de comenzar el proceso de la 25º enmienda, que permite al propio gabinete presidencial destituir al presidente en ejericico por algún motivo en concreto.

No en vano, este escenario parece poco probable porque Pence no cuenta, en caso de que quisiera iniciarlo, con el respaldo de la mitad del gabinete, algo necesario. Por tanto, la única opción que les queda a los demócratas es que este proceso tenga luz verde antes del 20 de enero, algo que no va a ocurrir porque ya se ha explicado que la primera sesión del Senado no se prevé hasta el 19 de enero, un día antes de la investidura de Biden.

En el caso de que dejara de serlo, ¿quién asume el cargo?

En el caso de que este proceso viera la luz, sería el vicepresidente del Gobierno, Mike Pence, en asumir el cargo hasta la investidura de Joe Biden.

Entonces, ¿para qué se va a comenzar este proceso y cuándo se va a llevar a cabo?

Es una forma de dejar constancia política de lo ocurrido, ya que esta es una de la pocas vías de poder destituir al presidente. La intención de destacados líderes demócratas, según revelan varios medios, es que se envíe la Cámara de Representantes envíe este proceso al Senado una vez Joe Biden lleve más de 100 días como presidente.

¿Cuántas veces se ha presentado?

En toda la historia de Estados Unidos se ha presentado solo en tres ocasiones: Andrew Johson (1968), Bill Clinton (1998) y Donald Trump (2019). Contra el presidente Richard Nixon también se inició este 'juicio político', pero finalmente no se formalizó porque Nixon dimitió antes por el caso 'Watergate'.

¿Puede la Corte Suprema anular esta decisión?

No. La decisión que adopta el Senado no puede ser revocable por ningún órgano, tampoco el judicial.

¿Qué pasa si sale adelante?

Si el 'impeachment' sale adelante, Donald Trump podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos o presentarse a la reelección como presidente en 2024, algo que parece contemplar Trump. En este punto es clave el vicepresidente de Estados Unidos, ahora en manos de Pence pero a partir del 20 de enero en manos de Kamala Harris, ya que tras las elecciones celebradas en Georgia para reemplazar a dos senadores, la Cámara está empatada a 50 votos.