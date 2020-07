La maldición de 'Glee', Naya Rivera fallece en un accidente de barco en California

La actríz estadounidense de 33 años, a quien muchos conocían por su nombre artístico Santana López, ha perdido la vida en lo que, en un primer momento, parecía un acciedente. El pasado lunes, 13 de julio. La actriz nacida en Californa salía con su hijo de cuatro años a navegar por el lago Piru. Las autoridades locales encontraron al pequeño durmiendo en el bote que él y su madre habrían alquilado para pasar el día.

Cuando la policía del condado de Ventura se aproximó al bote, se dieron cuenta que el chico tenía el chaleco salvavidas puesto. En la cubierta de la embarcación y junto al chaval los agentes encontraron otro chaleco. Al preguntar por su madre, el niño contestó que había salido a nadar. El cuerpo de la actriz fue hallado este lunes por la mañana, hora local. Las autoridades señalaron en primera instancia que no había indicios de que las drogas o el alcohol hayan jugado un papel en su muerte.

Conforme con el anuncio del médico forense del condado de Ventura, se determinó que la forma de muerte fue un accidente.

The attached document was just released by the Ventura County Medical Examiner's Office regarding Naya Rivera, whose body was found yesterday in Lake Piru. pic.twitter.com/6APEgrBPaQ