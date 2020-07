Nadia Calviño cae ante el irlandés Donohoe en la votación para presidir el Eurogrupo

Nadia Calviño no presidirá el Eurogrupo. La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha caído en la votación definitiva ante Paschal Donohoe. El ministro de Finanzas irlandés ha confirmado así su condición de principal rival de Calviño, que no ha logrado los apoyos necesarios para quedar al frente del organismo.

Donohoe resultó elegido en la segunda ronda de la votación celebrada este jueves, a la que llegó junto a Calviño después de que el homólogo luxemburgués de ambos, Pierre Gramegna, se retirase tras la primera ronda de una elección en la que, para vencer, era necesario tener el apoyo de al menos 10 de los 19 países del área de la moneda única.

Congratulations to @Paschald on his election as President of the #Eurogroup.



Looking forward to working together to ensure a robust recovery that leaves no one behind.