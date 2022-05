Nace el súper tomate con Vitamina D

Siguen siendo rojos, y saben como los demás, pero han sufrido una mutación genética en el laboratorio que convierte estos tomates en fuente de Vitamina D para el que se los come. Es decir, aspira a convertirse en un nuevo súper alimento vegano. Pero no solo: el 40 por ciento de los europeos presenta déficit de vitamina D y se calcula que dicha carencia afecta a mil millones de personas en el mundo entero. Y no es fácil obtenerla solo con buena nutrición: los investigadores explican que la mayoría de los alimentos no aportan nada, y las plantas son una fuente muy pobre en este caso. Hasta ahora, solo valía el pescado azul, el hígado y los huevos.

Pero estos tomates que han nacido artificialmente en el Norwich Research Park (Inglaterra) han sido alterados desde el genoma para que la fotosíntesis les convierta en un alimento biofortificado. Los investigadores ya tienen autorización para plantarlos al natural, en el campo italiano, con la esperanza de que reproduzcan el mismo comportamiento y acabar en la mesa.

La profesora Cathie Martin, directora de esta investigación que se ha publicado en la revista Nature Plants, explica que la novedad ha sido suprimir un gen en el tomate para elevar los niveles del precursor de la vitamina D y dejar que la luz solar ordinaria incida sobre la hortaliza cuando aún está verde y en sus hojas. De esta forma, los rayos ultravioleta transforman ese precursor (provitamina D3) en vitamina D, de una manera nunca hasta ahora vista en vegetales. Así que, además, la horajasca del tomate podría dejar de ser material de desecho.