26 muertos en un incendio en autobús turístico en China

Un incendio en un autobús turístico causó 26 muertos y 28 heridos, cinco de ellos de gravedad, en la provincia china de Hunan, en el centro del país, informó hoy la agencia estatal de noticias Xinhua.

Las autoridades locales, citadas por el medio estatal, detallaron que los heridos fueron trasladados a tres hospitales cercanos y que los dos conductores han sido detenidos mientras se investiga el suceso. El incidente sucedió en una autopista cercana a la ciudad de Changde este viernes cuando el vehículo, procedente de la vecina provincia de Henan, quedó envuelto en llamas de manera súbita sin que de momento se conozcan las causas.

El autobús, de dos pisos y con capacidad para 59 pasajeros, transportaba en el momento del accidente a 53 viajeros, un guía turístico y los dos mencionados conductores. Por el momento, las autoridades no han mencionado la nacionalidad de las víctimas.

26 people dead and 28 others injured after a tour coach suddenly caught fire in central China's Hunan Province https://t.co/VMME8BZBFl pic.twitter.com/lUBI6APBAR