Las muertes de Navalni y del militar ruso en España: “Es un mensaje muy claro a quien quiera imitarles”

Dos semanas después de la muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalnisiguen sin aclararse las causas de su fallecimiento. Desde Moscú han dado una explicación poco creíble, que no convence a los gobiernos de los países occidentales ni a las ONG defensoras de los derechos humanos.

“Las autoridades penitenciarias rusas difundieron un comunicado que es difícil de creer, en el que hablaban de algo llamado síndrome de la muerte repentina, algo que suena bastante orwelliano, hablan de una posible trombosis”, asegura a COPE Rachel Denber, subdirectora de la División para Europa y Asia Central de Human Rights Watch (HRW). A su juicio, “no vamos a conocer la verdadera causa de la muerte de Alexei Navalni hasta que haya un investigación creíble e independiente, una autopsia creíble e independiente de su cuerpo. Y ahora mismo las autoridades rusas claramente no tienen la voluntad de hacerlo, no se puede confiar en ellas.

Puede pasar bastante tiempo hasta que conozcamos la verdadera causa de la muerte de Navalni”. En cualquier caso, opina que “el Kremlin es el último responsable de todo lo que le ha pasado a Alexei Navalni, incluida su muerte. Sobrevivió a un intento de asesinato por envenenamiento, que investigaciones independientes atribuyen al Servicio Federal de Seguridad ruso”.

Rachel Denber insiste en que la única forma de averiguar por qué murió repentinamente el opositor ruso es que haya “una investigación internacional independiente sobre su muerte. Es difícil saber cómo y cuándo podría realizarse esa investigación, pero la historia es larga. Es necesario una investigación en la que las autoridades rusas no estén en posición de influir o presionar en un examen médico forense de su cuerpo”.

Cuenta que las autoridades rusas “han estado metódicamente sofocando, penalizando cualquier pensamiento político independiente o críticas a las autoridades. Y esto ha pasado a ser mucho más intenso, después de varias fases críticas. Han acabado con cualquier forma posible de cualquier persona de crear grupos sociales, grupos políticos, oposición política. Navalni no solo está muerto; las autoridades rusas han desmantelado totalmente su organización. Han metido en la cárcel a sus abogados, a sus simpatizantes y a sus aliados”.

El fallecimiento de Alexei Navalni en extrañas circunstancias no es un caso excepcional en Rusia. La responsable de HRW acusa al Kremlin de marcar a determinadas personas “como enemigos. No es que sean oposición, el Kremlin les ve así, como enemigos. Cuando son asesinados, y no son juzgados quienes perpetran esas acciones, las autoridades rusas envían un muy poderoso mensaje; el mensaje de que este es el destino que le espera a la gente que realiza este tipo de críticas y que moviliza el sentimiento popular”.

“Los envenenamientos en el Reino Unido, el asesinato en Berlín, el asesinato de un militar ruso en España, el avión que se estrelló con Prigozhin…son todos muy visibles. Cuando tienes un avión que se estrella de esa forma, cuando tienes un asesinato así, como el que ha tenido lugar en España, se envía un mensaje muy claro a cualquiera que intente hacer lo mismo”.