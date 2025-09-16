COPE
Podcasts
Internacional
Internacional

Muere Robert Redford a los 89 años

Robert Redford

DPA vía Europa Press

Robert Redford22/2/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

 El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años en su residencia en el estado de Utah, según avanzó The New York Times.  

NOTICIA EN CONSTRUCCIÓN

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

12:00 H | 16 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking