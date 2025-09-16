Muere Robert Redford a los 89 años
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años en su residencia en el estado de Utah, según avanzó The New York Times.
NOTICIA EN CONSTRUCCIÓN
