Muere el primer médico chino que alertó sobre el coronavirus

El doctor chino Li Wenliang, primer médico que alertó sobre el peligro del coronavirus, ha muerto este jueves. Lo ha hecho tras contagiarse de la enfermedad sobre la que puso en conocimiento a todos, a pesar de que el Gobierno de su país intentase censurarle por ello. Según se dijo, el médico difundía rumores falsos.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight "whistleblowers" who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

Fue el 30 de diciembre cuando Wenliang comentó a otros siete médicos por WeChat, una aplicación similar a WhatsApp, que una enfermedad respiratoria había aparecido en China. Cuatro días después, la Policía acudió a su domicilio para reprenderle por el daño que sus comentarios tenían para el orden social.

Wuhan Central Hospital said on Weibo that Li Wenliang is still under emergency treatment. GT reporters heard people weeping inside ICU. Li was one of the 8 whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak in Dec but were reprimanded by Wuhan police. pic.twitter.com/UgSLSCvaDK — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

Incluso se le amenazó con llevarle a los tribunales, así que el doctor no tuvo más remedio que firmar una carta de arrepentimiento. Sin embargo, su aviso no pudo ser más certero. Como Wenliang pudo comprobar en sus propias carnes a finales de enero, cuando él mismo enfermó de un coronavirus que ya era toda una realidad en Wuhan y la provincia de Hubei.

Entonces, las autoridades sí habían reconocido la amenaza de la enfermedad. Esta empezó a afectar a Wenliang tras realizar una operación a una mujer con glaucoma. Primero llegó la tos, después empezó a tener fiebre y, por último, fue ingresado en el hospital. La esposa y los padres del médico también se vieron afectados por el coronavirus.

Update: Li Wenliang is currently in critical condition. His heart reportedly stopped beating at around 21:30. He was then given treatment with ECMO(extra-corporeal membrane oxygenation). https://t.co/ljhMSwHBXB — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

Después de dar negativo en varios análisis, Wenliang anunció el 1 de febrero que el diagnóstico positivo había llegado finalmente. El periódico chino Global Times, oficialista, ha sido el encargado de confirmar su muerte, tras unas horas de agonía de las que este mismo medio se ha hecho eco en las redes sociales. El fallecimiento se une a los más de 560 que ya ha provocado un coronavirus del que Wenliang, a pesar de no ser escuchado, tomó conciencia antes que nadie.