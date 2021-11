Muere el escritor Noah Gordon a los 95 años

El escritor Noah Gordon, conocido por la novela "El Médico", ha fallecido este lunes, según ha anunciado su familia en su web oficial.

"Con gran tristeza la familia de Noah Gordon anuncia que ha fallecido el 22 de noviembre de 2021 en la privacidad de su hogar. Noah celebró recientemente su 95 cumpleaños con mucha alegría y agradecido por la larga y fructífera vida que ha vivido. Deja un gran vacío y su memoria permanecerá para siempre en su amada familia. La vida y el trabajo de Noah han tocado las vidas de millones de personas en todo el mundo. Su obra continúa viva".

Gordon nació en Estados Unidos en 1926 y obtuvo el éxito gracias a su novela "El Médico". Este escritor aseguraba que "me gusta pensar que maduré como narrador de cuentos con mi cuarto libro, "El Médico". Hubo mala suerte en su publicación americana; mi editor se fue en el peor momento posible para convertirse en jefe de redacción de otra editorial. Siempre he escuchado que es terrible que un autor se vea 'huérfano' de esta manera, pero nunca que lo había creído, pensando en un buen libro encontraría su propia camino. "El médico" vendió 10.000 copias de tapa dura en Estados Unidos, un lanzamiento desastroso para una novela comercial. Y me reompió el corazón".