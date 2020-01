Muere Christopher Tolkien, responsable del legado editorial de su padre

Christopher Tolkien, tercer hijo de J.R.R. Tolkien y editor del legado literario de su padre, ha fallecido esta madrugada a los 95 años en el Hospital Center De La Dracénie, en Draguignan (Francia). Así lo confirmaba la Tolkien Society en su cuenta oficial de Twitter.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x