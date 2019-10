La misteriosa huida de una mujer de un diplomático de EEUU por su presunta relación con un atropello

La superintendente de la Policía de Northamptonshire, Sarah Johnson, ha anunciado este sábado que una mujer estadounidense de 42 años de edad a la que se estaba investigando por su posible relación en un accidente de tráfico "ha huido del país".

El joven Harry Dunn de 19 años murió en un accidente de tráfico el pasado 27 de agosto. La portavoz de la Policía ha explicado que la mujer había estado cooperando durante las últimas semanas y que había dejado clara su intención de no abandonar el país en un futuro próximo, según ha recogido la cadena de noticias CNN.

Johnson ha desvelado durante una entrevista con el canal de televisión Sky News que desde la Policía eran conscientes de que la "inmunidad diplomática podría ser un obstáculo". Ante esta situación presentaron una solicitud inmediata de exención para continuar con la investigación. "Desafortunadamente nos informaron de que la solicitud había sido rechazada y que la sospechosa había abandonado Reino Unido".

