Miles de manifestantes piden más control para las armas en EEUU en la Marcha por Nuestras Vidas

Miles de personas se han manifestado este sábado en 450 ciudades de Estados Unidos en protesta por los casos de violencia que sacuden al país para exigir mayor control para la posesión de armas tras las recientes masacres.

Las manifestaciones han sido convocadas por la Marcha por Nuestra Vida, una organización fundada por estudiantes supervivientes de la matanza perpetrada en un instituto de Parkland, Florida, en 2018, cuando murieron 17 personas.

Los convocantes han llamado a los ciudadanos a protestar tras la ola iniciada con la muerte de 19 menores y dos profesoras asesinadas en un colegio de Uvalde, Texas, y el asesinato de diez personas negras en un supermercado de Buffalo, Nueva York.

Los manifestantes, que portaban carteles con mensajes contrarios a las armas, han condenado los tiroteos masivos en el país americano y han pedido a los legisladores que se limite el uso de armas de tipo militar.

"NOS ESTÁN MATANDO"

"Basta", ha declarado la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, durante la manifestación en la capital federal. "Puedo hablar como alcaldesa, como madre, por los millones de estadounidenses y alcaldes estadounidenses que piden que el Congreso haga su trabajo. Y su trabajo es protegernos, proteger a nuestros hijos de la violencia con armas de fuego", ha apuntado, según recoge la cadena CBS.

Todos los oradores han apelado a los senadores, principal escollo para imponer mayor control a la tenencia de armas, y les han advertido de que no serán reelegidos si no actúan.

"Si nuestro gobierno no puede hacer nada para evitar que 19 niños sean asesinados en su propio colegio, que sean decapitados, ha llegado el momento de cambiar quién gobierna", ha planteado David Hogg, superviviente del ataque de Parkland.

Otra superviviente y fundadora de la Marcha por Nuestras Vidas, X González, ha recordado que "nos están matando" y ha implorado al Congreso que intervenga.

"Esta vez es diferente porque no es una cuestión política, sino moral. No es de derechas e izquierdas, sino de bien o mal. No se trata de condolencias y oraciones, sino de valentía y acción", ha argumentado por su parte Yolanda King, nieta de Martin Luther King.

También ha habido manifestaciones en lugares tan emblemáticos como Parkland o Brooklyn, en Nueva York, donde el alcalde neoyorquino, Eric Adams, se ha sumado a la protesta.

"Los niños no son reemplazables, pero los senadores sí. Vota", o "Quiero sentirme seguro en el colegio" han sido algunos de los lemas escritos en pancartas y se han coreado consignas contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA) principal grupo de presión contrario a la regulación de la tenencia de armas.

"Ya es suficiente", han coreado los protestantes que atravesaban el puente Brooklyn en la ciudad de Nueva York. "Por favor, no disparen cuando estoy estudiando", ha señalado un niño de 9 años, según ha recogido el periódico estadounidense 'The New York Times'.

Entre las solicitudes realizadas, destaca que se aumente el límite de edad para comprar determinadas armas o ampliar las comprobaciones de antecedentes. "Nadie está diciendo que se prohíban todas las armas", dijo. "Nadie pide eso. Lo que pedimos es una legislación real de sentido común, leyes que sirvan para algo", ha explicado Barbara Gerke, propietaria de armas, según ha informado el diario 'Texas Tribune'.

ESTAMPIDA EN WASHINGTON DC

La manifestación que pedía un control más extricto de las armas en Washington ha sido interrumpida tras un momento de pánico generalizado, cuando un hombre ha provocado una estampida tras amenazar con que tenía un arma, según ha informado la televisión local WUSA y posteriormente ha recogido el diario 'The New York Times'.

El hombre habría tirado un objetido sin identificar hacia la multitud, a la vez que ha gritado, motivo por el cual centenares de asistentes han comenzado a huir en varias dirección.

La Policía de Washington ha detenido a una persona sospechosa por haber sido la causante del incidente, según ha informado el ente en su cuenta de Twitter.

Minutos más tarde, las autoridades de la capital estadounidense han informardo de que el individuo no portaba arma y que, por tanto, no suponía ningún riesgo para el público que ha acudido a la manifestación anti-armas.