Miles de británicos piden por las calles de Londres un segundo referéndum sobre el Brexit

Cientos de miles de personas marchan este sábado por las calles de Londres y de otras grandes ciudades de Reino Unido para protestar contra el cáotico desarrollo del proceso de salida de la Unión Europea y para pedir, como último recurso, un segundo referéndum sobre el Brexit, habida cuenta de las dificultades que está enfrentando el procedimiento.

Bajo el lema "Put it to the people march" ("Ponlo en manos de la gente", en referencia a la decisión sobre el Brexit), la marcha, a la que los organizadores esperan que supere los 700.000 manifestantes de la movilización similar que tuvo lugar el pasado mes de octubre, se inició en la céntrica calle Park Lane y culminará en la plaza del Parlamento.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, del partido Laborista y la líder del Partido Nacional Escocés, Nicola Sturgeon, se encuentran entre los que planean marchar el sábado.

"Mañana marcharé con personas de todos los rincones de nuestro país, para exigir que los británicos tengan la última palabra sobre el Brexit", ha declarado Jan, mientras Sturgeon se ha declarado "orgullosa de hablar" en la marcha.

La primera ministra, Theresa May, ha rechazado en repetidas ocasiones los llamamientos para un segundo referéndum a pesar del parlamento que hasta ahora no ha logrado un acuerdo para que Reino Unido salga de la Unión Europea.

Los líderes de la UE y mayo de esta semana acordaron una demora sobre el Brexit, evitando la posibilidad de que el país abandonara por las bravas la Unión Europea el 29 de marzo.

En paralelo a esta convocatoria, más de cuatro millones de personas han firmado una petición online al Gobierno en la que reclaman que revoque el Artículo 50 del Tratado de Lisboa y que se cancele el Brexit.

Se trata de la petición de este tipo que más firmas ha recabado nunca y ahora está pendiente de una respuesta del Ejecutivo y de que el Parlamento sopese si someter el asunto a un debate en el Parlamento.