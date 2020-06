Al menos cuatro muertos por un apuñalamiento en un hotel del centro de Glasgow

Al menos tres personas han muerto por un apuñalamiento múltiple ocurrido en un hotel del centro de Glasgow. Se da por muerto al supuesto agresor, que habría sido abatido por las fuerzas de seguridad.

Pese al amplio despliegue de seguridad, que ha mantenido cortada la calle West George, la Policía de Glasgow ha considerado "contenida" la situación y ha asegurado en Twitter que "no hay peligro" para la población general. Aun así, ha instado a los ciudadanos a evitar la zona.

�� There are reports of multiple injuries on West George Street this afternoon pic.twitter.com/Q8YLBuKcz9