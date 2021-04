Al menos 34 migrantes murieron este lunes al hundirse el barco en el que navegaban frente a la costa de Yibuti, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El naufragio ocurrió "después de que su barco volcara mientras los traficantes los transportaban desde Yemen", precisó la OIM en su cuenta de la red social Twitter.

‼️ BREAKING



At least 34 migrants perished off the coast of Djibouti today after their boat capsized while being transported from Yemen by smugglers.



Some 60 people are believed to have been onboard.