Al menos dos heridos tras una explosión en una base militar rusa en el norte de Crimea

Se trata de la segunda explosión en una semana que se produce en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Desde Moscú confirman el incendio en un depósito militar de municiones y en una subestación eléctrica y siguen investigando las causas. La detonación se produce una semana después de una serie de explosiones en un aeródromo militar que destruyó varios aviones de guerra rusos y de las que Ucrania negó su autoria.

Al menos dos personas han resultado heridas si bien el gobernador de Crimea, Sergei Aksenov, ha informado de que la vida de los dos heridos no corre peligro, después de que uno de ellos fuera alcanzando por la metralla y otro fuera aplastado por un muro.

Aksenov ha contado que se ha acordonado la zona alrededor de cinco kilómetros desde el lugar de incidente y que unas 2.000 personas han tenido que ser evacuadas.

Si bien las autoridades afines a Moscú no han explicado el origen de esta explosión, el presidente del Mejlis del pueblo tártaro de Crimea, Refat Chubarov, ha celebrado lo ocurrido como un "certero golpe militar" sobre las instalaciones rusas.

En esa línea se ha manifestado en su perfil de Twitter el asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, quien ha calificado lo ocurrido como parte de la "desmilitarización" de Crimea.

Morning near Dzhankoi began with explosions. A reminder: Crimea of normal country is about the Black Sea, mountains, recreation and tourism, but Crimea occupied by Russians is about warehouses explosions and high risk of death for invaders and thieves. Demilitarization in action.