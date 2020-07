Mascarilla de oro: la excentricidad de un hombre que ni siquiera sabe si funciona

Al estallar la pandemia del coronavirus y necesitar del uso de mascarilla, muchos han sido los que han optado por dar un toque de color y originalidad a este elemento de seguridad, convirtiéndolo en un complemento más de nuestra indumentaria.

De ahí que numerosas personas tengan mascarillas para combinar, dependiendo de la ropa que elijan cada día. Antes muertos que sencillos, como diría la canción de ‘María Isabel’.

Y como sobre gustos no hay nada escrito y hay gente para todo, pues nos encontramos con el sorprendente caso de Shankar Kurade, un indio residente en la ciudad de Pimpri-Chinchwad, en el distrito de Pune. Éste se ha hecho fabricar una mascarilla que, no sabemos si lo va a proteger de los contagios por coronavirus, pero que va a llamar la atención allá donde vaya está claro que es seguro. La idea, como asegura, se le ocurrió tras ver en redes sociales a un hombre con una mascarilla hecha en plata.

Esta mascarilla es de oro y le ha constado a su propietario la nada desdeñable cantidad de 289.000 rupias, al cambio, unos 3.800 euros.

Lo más alucinante de todo es la reflexión que hace este indio tras reconocer que "es una mascarilla delgada con pequeños agujeros para que no haya dificultad para respirar”. Éste indica que “no estoy seguro de si esta mascarilla será efectiva".

Desde pequeño, Kurade ha sido un enamorado del oro. De ahí se explica que, como se ve en las imágenes, lleve numerosas pulseras y cadenas, así como anillos de ese preciado metal en casi todos los dedos de las manos. Además, Según la entrevista que ha concedido a ‘Times of india’, este hombre está dispuesto a que toda su familia tenga mascarillas de oro así lo desean.

"Todos los miembros de mi familia aman el oro, si ellos me lo piden, entonces las diseñaré para ellos también. No sé si me infectaré con coronavirus usando una mascarilla de oro o no, pero el seguimiento de todas las reglas del Gobierno puede prevenir la propagación del virus", ha setenciado.