La mascarilla en exteriores dejará de ser obligatoria en París el próximo día 2 de febrero

La mascarilla en exteriores dejará de ser obligatoria en París a partir del 2 de febrero, indicó en un comunicado la Prefectura de Policía de la ciudad, que en cualquier caso invita a llevarla cuando no sea posible respetar la distancia de seguridad.



La medida se toma en aplicación de una decisión del Gobierno del pasado 20 de enero, que ante la mejora de la situación sanitaria apostó por levantar ciertas restricciones.



La Prefectura de Policía señaló en su nota que sigue siendo necesario, tanto en interiores como en exteriores, respetar la distancia social, lavarse las manos con frecuencia y usar gel hidroalcohólico.



El tribunal administrativo de París había suspendido el pasado 13 de enero la obligación de portar mascarilla al aire libre en la capital gala al considerar que se trataba de una medida "inapropiada" para el respeto de la libertad individual.



No obstante, la Prefectura de Policía la restituyó cuatro días después, pero limitada a los lugares de la ciudad con fuerte densidad de personas en los que no se pudiera mantener la distancia de seguridad.



Actualmente hay 32.374 personas hospitalizadas por covid-19 en Francia, frente a las 29.748 de hace siete días, y en las unidades de cuidados intensivos hay 3.700 pacientes, 76 menos que el lunes pasado.



En las últimas 24 horas se han registrado además 82.657 casos, una cifra que los lunes suele ser más baja que el resto de la semana. El récord absoluto se alcanzó el pasado martes, con 501.762 casos en un día.