El mapa que muestra cuántos europeos pueden mantener una conversación en inglés: la posición de España...

Los idiomas son una de las eternas asignaturas pendientes en nuestro país. El inglés, idioma de referencia a nivel internacional y piedra en el zapato de tantos españoles, es enseñado en los colegios desde edades bien tempranas. Lo que cabe preguntarse es si realmente hablamos inglés, al menos hasta mantener una conversación fluida con otra persona.

Eso es lo que, entre otras muchas cosas, preguntó el Eurobarómetro 386, elaborado por la Comisión Europea en 2012. Han pasado ya diez años de aquel momento y puede que la realidad del país haya variado, pero eso lo deberán juzgar ustedes. Este es el mapa en el que se puede ver qué porcentaje de los ciudadanos de la Unión Europea aseguran poder mantener una conversación fluida en inglés.

La página web del analista de datos y experto lingüista Jakub Marian recoge, precisamente, en un mapa cómo se ven reflejados estos porcentajes de europeos y su relación con el inglés.

Los que mejor hablan inglés, en el norte

Los que sin duda aseguran que pueden mantener una mejor conversación en inglés, son precisamente los países del norte de Europa, además de países de los que el idioma es originario:

Irlanda - 97%

Reino Unido - 97%

Países Bajos - 90%

Destaca el caso de la isla mediterránea de Malta, que se cuela en este curioso ránking entre países nórdicos y propiamente angloparlantes como el Reino Unido o la República de Irlanda.

Malta - 89%

Suecia - 86%

Dinamarca - 86%

En un menor porcentaje, pero también entre las tasas más altas del continente, tenemos a la isla de Chipre (se ve que en el Mediterráneo no todo son idiomas procedentes del latín), además de Finlandia, que se descuelga de sus vecinos nórdicos y Austria, quien se encumbra como el país del centro de Europa que asegura tener un mayor manejo del inglés.

Chipre - 73%

Austria - 73%

Finlandia - 70%

Al menos la mitad de la población habla inglés

En otro escalafón se encuentran los países cuyos habitantes aseguran que, al menos la mitad de su población (o un porcentaje relativamente cercano), es capaz de mantener esa ansiada conversación en inglés de forma fluida. Aquí tenemos un poco de todo, desde países centroeuropeos como Alemania hasta más alejados en el este como Estonia o Letonia, sin olvidar una destacable posición de Grecia o Croacia, confirmándose como excepciones del sur.

Eslovenia - 59%

Luxemburgo - 56%

Alemania - 56%

Bélgica - 52%

Grecia - 51%

Estonia - 50%

En el caso de Croacia los datos son del año 2006 y no del 2012, como en el resto de países.

Croacia - 49% (datos de 2006)

Letonia - 46%

Los países romances, a la cola

Al final de la lista tenemos en su mayoría países cuyas lenguas maternas provienen del latín, es decir, lenguas romances. Ahí tenemos a Francia, Italia o Rumanía, quienes aseguran que al menos un tercio de su población sí que es capaz de hablar de forma fluida en inglés. En este mismo punto se encuentran Lituania o Polonia.

Francia - 39%

Lituania - 38%

Italia - 34%

Polonia - 34%

Rumanía - 31%

España, en penúltimo lugar

Por último, pero no menos importante, sobre todo si nos leen desde España, tenemos a los países cuyos habitantes no se ven tan seguros en el manejo del inglés. nuestros vecinos portugueses se quedan cerca del 30 por ciento, pero no llegan a verse con tanta fluidez. Le siguen la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y como penúltimo de los socios europeos, España, donde un 22 por ciento de los habitantes del país aseguró en 2012 que sería capaz de mantener una conversación fluida en inglés.

Portugal - 27%

República Checa - 27%

Eslovaquia - 26%

Bulgaria - 25%

España - 22%

Hungría - 20%

Hungría cierra la lista, con un escaso 20 por ciento.