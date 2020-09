El 'Manitas' de Art Attack rompe su silencio y resuelve las dudas sobre si es o no Banksy

El 'Manitas' de Art Attack ha respondido a la duda que se ha convertido en la estrella de las redes sociales en las últimas horas. ¿Es o no es el misterioso artista británico Banksy?

En las últimas décadas, Banksy se ha convertido en uno de los artistas más conocidos del mundo, pasando de ser uno de los grafiteros más conocidos del Reino Unido a convertirse en una figura reputada a nivel mundial. Sus instalaciones artísticas siempre despiertan una gran atención y el año pasado, una de sus pinturas, Devolved Parliament, fue vendida por un precio cerano a los 10 millones de libras esterlinas.

A pesar de esta fama mundial, la verdadera identidad de Banksy aún es desconocida y son muchas las especulaciones sobre el nombre y apellidos detrás de esas obras millonarias.

Las especulaciones se dispararon en los últimos días cuando un mensaje de Twitter lanzó la posibilidad de que Neil Buchanan, el famoso 'Manitas' de Art Attack pudiera ser la persona que se encontraba detrás de Banksy.

Just heard that it's rumoured Neil Buchanan is Banksy. If true, it's the funniest shit ever. Aintree's finest.



He's a musician and art has followed in the cities of shows he's done allegedly.



This is straight in the believe without question category . pic.twitter.com/LWU48wGekR