Manifestantes judíos se congregan en el interior del complejo del Capitolio en defensa de Gaza

Un grupo de manifestantes judíos se ha congregado este miércoles en el interior de un edificio de oficinas del complejo del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, en protesta por la guerra entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y en defensa de la población de la Franja de Gaza.

Decenas de integrantes de la organización Voz Judía por la Paz se han reunido en el Cannon Office Building con pancartas en defensa de un alto el fuego en el enclave palestino, y exigiendo "dejar vivir a Gaza", según informaciones recogidas por la cadena estadounidense de noticias ABC.

Apparently it’s ok to storm the Capitol, stage an insurrection inside, and interrupt a congressional hearing.



But only if you’re protesting on behalf of Palestine.



