Un grupo de manifestantes se cuela en una casa privada y los dueños les reciben armados y apuntando

Las protestas tras la muerte del ciudadano estadounidense negro George Floyd no han dejado de sucederse a lo largo y ancho del país. Con su punto álgido en la ciudad de Seattle, donde se ha llegado a crear una zona autónoma (independiente del poder de las autoridades locales), hasta cruzar el Atlántico y desembocar en una oleada de ira y furia contra las estatuas de media Europa. Especialmente damnificados han sido antiguos esclavistas británicos que, sin ningún tipo de pudor, han sido equiparados a Winston Churchill, a Cristobal Colón o, más recientemente, Fray Junípero Serra.

Quienes están encabezando las protestas, con el visto bueno de alcaldes y gobernadores del partido demócrata, son dos movimientos relacionados a la izquierda más radical estadounidense. Por un lado tenemos al archiconocido 'Black Lives Matter' que, tras años de tratar de hacerse notar con protestas que habitualmente acaban con enfrentamientos con la policía, han encontrado en la muerte de Floyd una excusa para extender sus ideas por todo el país (y como hemos dicho, fuera también).

Además, está el movimiento Antifa, menos organizado que el anterior pero igualmente propenso a los disturbios. Han sido amenazados por el presidente Trump con ser considerados como un grupo terrorista doméstico. Afortunadamente para ellos, desde España cuentan con el apoyo de figuras tan relevantes del antifascismo como Pablo Iglesias o Alberto Garzón, que han mostrado su apoyo público al movimiento.

Con todo este mar de fondo, estos días hemos conocido unas imágenes que solo se pueden producir en el país norteamericano. El derecho a llevar armas está constitucionalmente blindado por la segunda enmienda de la carta magna estadounidense. No exento de polémica, sus defensores argumentan que se trata de la única forma de defenderse de precisamente, otras personas que lleven armas. Quienes se oponen a ello consideran negativo que la población en general tenga acceso no solo a armas comunes, pues la de gran calibre no son una excepción.

Así ha sido como en San Luis, en el estado de Misuri, un nutrido grupo de manifestantes, cerca de 500 según el Washington Post, se dirigía a la casa de la alcaldesa Lyda Krewson, para protestar por la revelación de los nombres y direcciones de algunos activistas. De camino pasaron por una lujosa propiedad privada, donde vivían Mark and Patricia McCloskey que, al ver que la manifestación se desviaba y entraba en su jardín, salieron a recibirles armados.

