Macron, Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski mañana en Washington para reunirse con Trump

(De izq. a der.) El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de EE.UU., Donald Trump

El presidente francés, Emmanuel Macron, será uno de los mandatarios europeos que viajarán a Washington para acompañar al jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, informaron fuentes del Elíseo este domingo.

"El presidente de la República viajará mañana a Washington junto con el presidente Zelenski y varios líderes europeos para continuar la labor de coordinación entre Europa y Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar una paz justa y duradera que preserve los intereses vitales de Ucrania y la seguridad de Europa", indicaron las fuentes.

Pocos minutos antes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había anunciado también que, "a petición del presidente Zelenski", se unirá "a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca". También lo hará el canciller alemán, Friedrich Merz.