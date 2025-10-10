Macron reelige a Lecornu como primer ministro de Francia y aleja el adelanto electoral

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha decidido reelegir a Sébastien Lecornu como primer ministro, poniendo fin a días de intensas especulaciones sobre una posible crisis de gobierno. Con esta decisión, el jefe del Elíseo aleja definitivamente el fantasma de un adelanto electoral y apuesta por la continuidad de su actual equipo.

Un giro inesperado en el Elíseo

La confirmación de Lecornu se produce tras una semana de consultas en el Palacio del Elíseo, donde Macron ha recibido a los líderes de los principales partidos políticos. La decisión de mantener al hasta ahora también ministro de Defensa se interpreta como un movimiento en busca de la estabilidad política en un momento de incertidumbre tanto nacional como internacional.

Fuentes cercanas a la presidencia han señalado que Macron valora el perfil de Lecornu como una figura de autoridad capaz de llevar a cabo las reformas pendientes. "Es el perfil que Francia necesita en estos momentos", habría declarado el presidente en privado, según informan medios locales.

Las reacciones no se hacen esperar

La oposición francesa no ha tardado en criticar duramente la decisión del presidente. Desde la izquierda hasta la derecha han calificado la medida de "inmovilista" y han vuelto a exigir la convocatoria de elecciones legislativas para que los ciudadanos se pronuncien.

La líder de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha sido una de las más contundentes, afirmando que "es una maniobra para evitar el veredicto de las urnas". Considera que el Gobierno actual carece de la legitimidad necesaria para seguir gobernando.

El futuro del nuevo gabinete

Aunque se mantiene al primer ministro, se espera que en los próximos días se anuncie un reajuste ministerial para dar un nuevo impulso a la legislatura. Lecornu deberá ahora conformar un nuevo gobierno que pueda obtener la confianza, o al menos la abstención, de una Asamblea Nacional sin una mayoría clara.

En sus primeras palabras tras ser confirmado en el cargo, Sébastien Lecornu ha expresado en sus redes sociales: "Agradezco la confianza del presidente para continuar con las reformas necesarias para el país". Asimismo, ha asegurado que trabajará "sin descanso" para todos los franceses.