Los Trump encienden las luces del Árbol Nacional de Navidad de EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han cumplido con la tradición anual de encender las luces del Árbol Nacional de Navidad, ubicado frente a la fachada sur de la Casa Blanca.

Trump ha cedido el honor del encendido a su esposa Melania, que ha pulsado el interruptor después de una cuenta atrás iniciada por el presidente y secundada por los asistentes para descubrir un árbol iluminado en verde y rojo.

"¡Feliz Navidad!", ha exclamado Trump después de dedicar unas palabras a aquellos afectados por los "devastadores incendios forestales, destructivos huracanes y terribles tragedias" que han azotado a EE.UU. en los últimos meses.

"Esto son los Estados Unidos. Somos los mejores del mundo y nadie está ni siquiera cerca", ha dicho.

On behalf of @FLOTUS Melania and the entire Trump family, I want to wish you all a very MERRY CHRISTMAS! May this Christmas Season bring peace to your hearts, warmth to your homes, cheer to your spirits and JOY TO THE WORLD! #NCTL2018�� pic.twitter.com/XNMJQ5JDSU