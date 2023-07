Los pescadores piden soluciones ante el fin del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos: "No pueden esperar"

El fin del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, el impacto del cambio climático que desplazó especies y la proliferación de un alga invasora que está arruinando el caladero ha llevado a la "agonía" al sector pesquero de las localidades gaditanas de Barbate y Conil.



Pescadores y armadores de ambos puertos se han concentrado hoy en la lonja del puerto de Barbate para expresar que este sector ha "tocado fondo" y que las casi 500 familias que viven de estas pesquerías "no pueden esperar más".



Esta medianoche concluirá el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, que para ser renovado debe esperar a una sentencia de la justicia europea sobre las aguas del Sáhara Occidental, y la proximidad de las elecciones, han animado a este sector pesquero artesanal a elevar la voz de alarma sobre su situación y exigir la atención de los políticos.



Tras una pancarta en la que se leía "¡Gobierno actúa! ¡Nos falta pan, nos sobran algas! ¡Queremos trabajo, no limosnas!", los pescadores y armadores de Barbate y Conil han leído un manifiesto.



"Estamos todos juntos hoy para manifestar que no vamos a esperar más y que los límites han sobrepasado todos los niveles. Tenemos que plantarnos, y exigir más que nunca la atención real que no se nos ha prestado en estos últimos tiempos", han advertido en el comunicado.



"Nos negamos a soluciones que tengan que esperar porque nuestras familias no pueden esperar más. Hoy y ahora. No hay vuelta atrás para quienes pretenden gobernarnos: soluciones ya para todos los pescadores de Barbate y Conil", han reivindicado en el manifiesto que ha leído Nicolás Fernández, secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz y general de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de Conil.



El fin del acuerdo de pesca con Marruecos es solo uno de sus problemas, puesto que en este último ciclo la rentabilidad era tan baja que la mayoría dejaron de hacer uso de sus licencias para acudir a las aguas vecinas.



En su manifiesto se han quejado de que "la natural riqueza" de "un marco inigualable por su riqueza biológica" como es el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar "se ha roto por muchas circunstancias".



La proliferación del alga asiática invasora en el caladero, un cambio climático "que ha desplazado especies" o el "aumento desproporcionado de una especie como el atún rojo que ha pasado de migrar a ocupar el espacio del Estrecho de Gibraltar como comunidad permanente" rompiendo la cadena trófica, son algunas de esas circunstancias que están haciendo "que desaparezca la pesca y con ello la identidad de nuestras poblaciones".



La falta de rentabilidad causa "el desapego a un certero relevo generacional", han advertido.



Por estos motivos, han reclamado "la atención política y administrativa de las autoridades, la toma en serio y con compromisos firmados de darnos soluciones viables, factibles y reales a este declive de nuestra actividad, que se encuentra precisamente en manos de ellos".



"Alguien tendrá que buscar la solución, nos la tiene que dar quién tiene las competencias, se llama Madrid, se llama Bruselas, se llaman todos los organismos que tienen que determinar que se hace con nosotros", explicaba a los periodistas Nicolás Fernández.



Durante la concentración, el armador de Barbate, Tomás Pacheco, ha reivindicado que el acuerdo de pesca con Marruecos vuelva a renovarse a pesar de que en estos últimos años no ha sido rentable.



Solo cuatro barcos andaluces y siete de canarias que han faenado al menos veinte días en el trienio 2021 al 2023, por lo que serán los únicos que pueden recibir las ayudas que el Gobierno ha aprobado para los pesqueros afectados por el fin del protocolo con Marruecos.



"Ha sido un periodo atípico por la pandemia, la guerra de Ucrania, que ha aumentado una barbaridad, y porque los recursos no han sido óptimos", ha lamentado Pacheco.