Los náufragos de Tonga: la historia de seis adolescentes que sobrevivieron más de un año en una isla desierta

En junio de 1965, seis adolescentes tonganos tomaron una traviesa decisión: escaparse de su internado en Nuku'alofa, la capital del país, para pasar un divertido día de pesca todos juntos. El grupo estaba liderado por Sione Fataua de 17 años. Lo acompañaba el fortachón Luke Veikoso, de 16; Stephen Tevita, el manitas del grupo; Kolo Fekitoa, el artista; y Mano Totau de 16, y el benjamín, David Tevita, de 15, que como más tarde confesó, fue elegido por ser el único de los seis que sabía navegar.

Un plan sencillo que salió mal

El plan de los seis chicos no era muy elaborado. Escaparse del colegio aprovechando un descuido y robar un pequeño bote de apenas 7 metros de eslora con el que salir a pescar. Navegaron unas 5 millas hacia el norte de la isla de Tongatapu y disfrutaron de una agradable tarde de pesca. Al anochecer, decidieron prolongar un poco más su insensata aventura y echar el ancla para pasar la noche durmiendo bajo las estrellas del Pacífico.

Mientras los chicos dormían, el tiempo comenzó a cambiar. El cielo estrellado se fue cubriendo de nubes y el viento comenzó a mover la frágil embarcación en la que estaban los chicos. Cuando se despertaron en mitad de una tormenta ya era muy tarde para reaccionar. El viento había roto la amarra del ancla y navegaban a la deriva por el océano más extenso del planeta.

Durante ocho días, los jóvenes navegaron a la deriva en un bote muy deteriorado por la tormenta, y sobreviveron con agua de lluvia y los peces que lograban capturar. Los vientos les transportaron más de 320 kilómetros, hasta que divisaron a lo lejos la isla de 'Ata. Era el momento de la verdad, su única salvación pasaba por llegar a tierra firme. Después de pensárselo, los chicos decidieron actuar: se tiraron al agua y nadaron durante 36 horas, con ayuda de los restos de su bote naufragado, hasta que lograron por fin pisar tierra en esta isla deshabitada.

La isla de 'Ata, escenario de una gran tragedia

La isla de 'Ata es una de las 169 islas que forman el archipiélago de Tonga. Situada a unos 160 kilómetros de Tongatapu, la islaprincipal del archipiélago, durante años estuvo habitada, aunque una catástrofe cambió su historia para siempre.

Sus orígenes se remontan a los primeros habitantes del país, ya que, según la leyenda de Tonga, 'Ata y 'Eua fueron las primeras islas habitadas por tonganos. Durante muchos años, los escasos 200 habitantes de la isla vivían prácticamente aislados del mundo, hasta que en 1863, el barco esclavista Grecian, con el capitán McGrath al mando, llegó a la costa de la isla.

Según cuenta la leyenda, fue el alcalde de la isla el que convenció a la mayoría de sus habitantes de que subieran a bordo del barco para realizar "un intercambio comercial". Lo cierto es que, una vez 144 de ellos montaron en la nave, el capitán los encerró y partió con ellos a bordo, con el propósito de venderlos como esclavos en Perú.

Cuando el rey de Tonga escuchó la historia, mandó a buscar a los pocos habitantes que quedaban para evacuarlos a 'Eua, por lo que el antiguo pueblo de Kolomaile, escenario de esta tragedia, quedó con los pollos de los que vivían los antiguos indígenas como únicos habitantes.

Unos meses muy duros

Al llegar a la isla, los seis adolescentes se refugiaron en una pequeña cueva en un acantilado, donde vivieron durante tres meses. Fueron 90 días de mucha hambre y sed, y sus únicos alimentos los obtenían de las gaviotas, a las que cazaban para comerse su carne y sus huevos y beberse su sangre.

Fueron días muy duros para los chicos, como explicaba Mano en una entrevista a la ABC australiana: "Rezábamos día y noche por ser rescatados. Tenía miedo, hambre y frío. La mayoría de los días llovía sin parar y había mucho viento".

Esta soledad sirvió a los pobres chicos para unirse aún más: "Un grupo de gente que no sabe dónde está y no tiene suficiente comida y bebida...No estábamos de acuerdo en todo, pero no hay más remedio que trabajar juntos para sobrevivir".

Con el paso del tiempo, comenzaron a organizar paseos para explorar la isla, y, una mañana, tras una marcha de dos días, encontraron por casualidad las ruinas abandonadas de Kolomaile.

A partir de entonces, la situación de los jóvenes mejoró. Encontraron los descendientes de los pollos que habían abandonado los pobladores originales, las antiguas plantaciones de plátano y taro, y reutilizaron los mecanismos que los antiguos habitantes utilizaban para almacenar el agua de lluvia.

Stephen logró hacer fuego utilizando dos palos y los chicos se fueron turnando durante un año para asegurarse de que la preciada hoguera nunca se apagara.

Un día, los chicos distinguieron a lo lejos una embarcación que navegaba no muy lejos de la isla. Inmediatamente, avivaron las llamas e hicieron señales para llamar la atención de los tripulantes del barco que podía salvarles la vida. El navío empezó a virar, llenando a los jóvenes de esperanza, pero todo se desmoronó cuando se dieron cuenta de que se alejaba de la isla

A partir de madera y coco, Kolo logró fabricar una guitarra con la que entretenerse tocando música y cantando por las noches. Juntos, los seis adolescentes compusieron hasta cinco canciones con las que disfrutar durante su particular confinamiento.

Intento de fuga y rescate

Hartos de esperar a que alguien los encontrara, los chicos pasaron a la acción: utilizando troncos de árbol construyeron una pequeña lancha con la que navegar de vuelta a casa. Apenas un kilómetro después de partir, la embarcación se rompió, obligando a los chicos a retornar una vez más a la isla.

Afortunadamente, pocos días después, el 11 de septiembre de 1966, un barco pesquero australiano se acercó a la isla de 'Ata y su capitán, Peter Warner, se mostró sorprendido al ver trozos de vegetación quemados. Warner, picado por la curiosidad, ordenó acercarse a la isla, y pudo observar a los seis adolescentes desnudos. Desde la distancia, por miedo a que fueran peligrosos, intentó comunicarse con ellos, y se sorprendió al darse cuenta de que le respondían en perfecto inglés: "Somos seis y creemos que llevamos aquí unos quince meses".

El capitán dudó debido del aspecto de los jóvenes, como explicó Mano en una entrevista: "Estaban muy asustados, porque estábamos desnudos, con el pelo largo. Nos tiramos al agua y nadamos hasta el barco. El señor Warner no puso la escalera porque estaban asustados. Por suerte, pudimos hablar con ellos en inglés, nos hicieron algunas preguntas. Nos enseñaron la foto de la reina y dijimos: 'sí, esa es nuestra reina Salote".

Una vez admitió a los jóvenes en el barco, el capitán contactó por radio con la capital tongana, Nukuʻalofa, donde le explicaron que los seis adolescentes habían sido dados por muertos, e incluso se habían celebrado funerales por ellos.

Vuelta a casa con honores

Los jóvenes fueron recibidos con honores por todos al llegar a casa. Por todos, menos por una persona: el dueño del barco en el que habían huido los denunció por robo y tuvieron que responder a unas preguntas de los agentes. Una vez se aclaró todo, se celebró un gran banquete al que fue invitado, cómo no, el capitán del barco que los había rescatado.

Más tarde, los chicos volvieron a la isla, donde grabaron un documental sobre su aventura.

