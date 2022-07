Los ministros de Finanzas del G20 terminan su reunión en Bali entre desacuerdos sobre la guerra de Ucrania

Los ministros de Finanzas del G20 han terminado dos días de reunión en Indonesia entre discrepancias sobre la estrategia a seguir sobre la invasión rusa de Ucrania, un encuentro que ha terminado por este motivo sin un comunicado conjunto.

La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, ha explicado en su comparecencia ante los medios para resumir las conclusiones de la cumbre que sí ha existido un consenso en que "la inseguridad alimentaria necesita atención", de ahí que en las próximas semanas los países miembros del grupo intentarán encontrar una solución a las interrupciones de la cadena de suministros.

"Primero, se debe eliminar el proteccionismo para que podamos crear o facilitar el flujo de alimentos desde el lado de la producción o los países hacia otros países que los necesitan", ha explicado.

Sobre Ucrania, no obstante, la ministra ha concedido que "los países tienen posiciones que no se pueden reconciliar" y "querían expresar sus puntos de vista sobre ciertos temas, en particular relacionados con la guerra, reflejando que todavía hay puntos de vista diferentes dentro del G20".

Sri Mulyani advirtió el viernes que el aumento de los precios, en parte como resultado de la guerra rusa en Ucrania, podría desencadenar inestabilidad social y malestar.

En ese momento, avisó que la triple amenaza de la guerra, el aumento de los precios de las materias primas y el aumento de la inflación mundial podrían generar un efecto indirecto en las deudas no solo de los países pobres, sino también de las economías de ingresos medios e incluso avanzadas.