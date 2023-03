Los grandes bancos de EEUU se mueven ante la crisis financiera: así se fraguó el rescate al First Republic

La economía mundial sigue mirando a Estados Unidos después del colapso de un nuevo banco. El miércoles, tanto Fitch Ratings como S&P Global degradaban al First Republic Bank a la categoría de "junk", lo que se conoce como calificación basura. Esto provocó una cascada de reacciones en forma de caída de las acciones que fue paliada con la decisión de un grupo de instituciones financieras estadounidenses para rescatarles. El tercer banco con depósitos no asegurados de los Estados Unidos, después de los quebrados Silicon Valley y Signature, recibió depósitos de diferentes entidades para no acabar como estas dos.

Según las cifras ofrecidas por el propio banco a finales del pasado año, tenía más de 176.000 millones de dólares en depósitos, pero, una gran mayoría de los mismos, el 70%, sin asegurar. Una cifra que supera el 55 % de media de los bancos de ese tamaño. 11 grandes entidades han puesto 30.000 millones de dólares, dinero privado, para salvar al First Republic. Los que más han aportado a estar rescate son el JP Morgan, el Citigroup, el Bank of America y Wells Fargo, con 5.000 millones cada uno.

Mientras se desarrollaban las negociaciones del rescate, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, comparecía en el Senado para afirmar que el sistema bancario en los Estados Unidos era sólido: "Las acciones tomadas esta semana demuestran nuestro compromiso total para asegurar que el sistema financiero estadounidense se mantiene fuerte y que los ahorros de los ciudadanos están seguros". La crisis financiera internacional sigue acumulando sucesos negativos mientras se toman medidas para paliar el efecto dominó.

Por qué vuelve a pasar

Al igual que Silicon Valley Bank, cuyo fracaso la semana pasada desató el pánico, First Republic se enfoca en clientes con importantes capitales. Las similitudes con SVB han afectado a First Republic esta semana, con los depositantes apresurándose a sacar efectivo por temor a que sea absorbido por los reguladores federales. El hecho de que las cuentas bancarias están aseguradas por el gobierno federal solo hasta 250.000 dólares provoca que sean los que están por encima de esa cifra los que retiren sus fondos. En el caso del First Republic, son dos tercios de los depósitos totales.

El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y otras instituciones públicas estadounidenses agradecieron este jueves el rescate del First Republic Bank: "Esta muestra de apoyo por parte de un grupo de grandes bancos se agradece mucho, y demuestra la resiliencia del sistema bancario". Tras el anuncio de hoy, las acciones de First Republic subían un 11,42 %, a las 15:42 hora local, un gran contraste con la caída de casi 30 % a primera hora de la mañana.