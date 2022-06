Los errores de cálculo de Putin en Ucrania: “La guerra está siendo un desastre para Rusia”

“Está bastante claro que Rusia quería tomar Kiev y quizá las dos terceras partes orientales de Ucrania, tenían muchas ambiciones, y el Kremlin subestimó la defensa ucraniana”, asegura Steven Pifer, exembajador de Estados Unidos en Kiev, a COPE. Explica que, más de tres meses después del comienzo de la invasión rusa, “ahora hemos visto que han reducido sus objetivos, quieren tomar todo el Donbás, pero llevan cinco o seis semanas trabajando en ello. Han conseguido avances, pero muy lentamente. Y no está claro en estos momentos cuáles van a ser los objetivos finales del Kremlin”. A su juicio, “esta guerra -si uno la mira objetivamente- ha sido un desastre para Rusia. Han perdido probablemente 15.000 ó 20.000 soldados en combate en Ucrania, han perdido miles de piezas de material militar, que tardarán años en reponer, y están sufriendo sanciones que van a pegar un mordisco bastante profundo a la economía rusa. Incluso el banco central ruso predice que la economía rusa se va a contraer entre el 8 y el 10 por ciento este año. Y que la inflación va a llegar al 23 por ciento”. No solo eso. Además, el exembajador recuerda que “las acciones rusas han causado una respuesta unida de Occidente y de la OTAN, y han llevado a Finlandia y a Suecia a solicitar la entrada en la OTAN. Por eso, creo que ha sido un desastre para Rusia en lo que entiendo que son los intereses estratégicos rusos”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no ha conseguido los objetivos iniciales de su invasión de Ucrania por “una serie de errores de cálculo del Kremlin. Subestimaron la preparación de los ucranianos para luchar. Esto parece que ha sido una sorpresa para el Kremlin. El Kremlin sobreestimó las capacidades militares de Rusia y subestimó la fortaleza de la respuesta de Occidente. Ha habido una serie de errores de cálculo que han colocado a Rusia en una posición difícil”. Steven Pifer señala que “hay muchas familias ahora en Rusia que están siendo informadas de que su hijo o su hermano ha muerto en combate en Ucrania. Y me pregunto si en algún momento el círculo de personas próximas a Putin decidirá que esto es demasiado, o si la actitud del pueblo ruso puede empezar a cambiar. Aunque Putin ha construido un sistema muy autocrático en Rusia, el Kremlin le presta mucha atención a los sondeos, y la cuestión es si el impacto del coste de la guerra puede causar un cambio. No creo que sea probable. Pero no excluyo totalmente que, en algún momento, al incrementarse el coste de la guerra para Rusia, Putin busque alguna salida”.

A la pregunta de si el ejército de Kiev tiene alguna opción de ganar la guerra, el exembajador estadounidense en Ucrania afirma que “la buena noticia es que habrá un Estado ucraniano independiente y soberano. Está claro que los rusos no tienen la capacidad militar de ocupar toda Ucrania. El ejército ucraniano está haciendo muy buen trabajo, pero la cuestión es si en algún momento puede hacer la transición de realizar una guerra defensiva a llevar a cabo una contraofensiva de grandes dimensiones para expulsar a los rusos. Y no lo excluyo, pero va a ser difícil. Me da la impresión de que el escenario más probable es que ninguna de las dos partes tenga las capacidades necesarias para conseguir dar un paso significativo”.