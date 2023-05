Los delanteros argentinos callan a Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, jugador del Milan que pasó por el FC Barcelona, es uno de los futbolistas que siempre que hablan dejan titulares. Sin embargo, esta vez tendrá que tragarse unas contundentes declaraciones que hizo en enero cargando contra los jugadores de la albiceleste, dejando aparte a Messi, que para él si tuvo elogios.

Con el pase a la final del Manchester City y el Inter de Milan, curiosamente los delanteros que jugaran la final de la Champions League serán los de la selección argentina, Julian Álvarez y Lautaro Martínez. Un hecho que deja en evidencia las palabras del escandinavo en 'Radio France': "Estoy preocupado por los jugadores de Argentina, porque ellos no ganarán nada más. Messi lo ha ganado todo y será recordado, pero el resto se portó mal y esto no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer".

Julián Álvarez y Lautaro, en un cambio durante el Mundial de Qatar. CORDONPRESS





Julián Álvarez y Lautaro, a las puertas del doblete Champions-Mundial

Las palabras que dijo el delantero sueco en aquella entrevista le han dejado mal después de que su equipo fuese eliminado por el Inter que sentenció en la vuelta de 'semis' por un gol del propio Lautaro. Por su parte, Julián Álvarez que salió desde el banquillo también fue protagonista de la noche en el Etihad adjudicandose un tanto. En la presente temporada, Zlatan solo ha podido disputar cuatro choques con un único gol en la Serie A debido a su larga lesión que le ha dejado fuera prácticamente toda la campaña.