Los británicos buscan en España “casas aisladas” para pasar el verano

“Hay muchos británicos que quieren venir a España”, dice Neil Hesketh, creador de la web Support in Spain, que da apoyo a sus compatriotas en territorio español. Asegura a la CadenaCOPE que “hay miedos e incertidumbres en algunas personas, incertidumbres porque no hay aviones, e incertidumbres económicas”. Afirma que “depende de las personas ponerse o no bajo riesgo, aunque hay quien no se lo piensa dos veces”. Hace poco más de una semana que España abrió las fronteras con el Reino Unido. El problema para algunos británicos es que aunque quieran viajar no pueden porque “todavía hay barreras físicas, no hay vuelos entre muchos aeropuertos”. Explica que “en tiempos normales despegan aviones desde 22 aeropuertos del Reino Unido a España, pero ahora están a la espera de que se reinicien vuelos, si se reinician este año”.

Neil Hesketh cuenta desde Málaga que “hay mucha gente con casas y familiares en España que están buscando vuelos para venir en verano; están buscando casas aisladas, chalecitos con piscina, no grandes hoteles, cuanto más aislado mejor”. Alguien le preguntaba “si habría mucha gente en la costa del sol en julio, y no le sabía contestar, porque nadie sabe cómo va a ser, ni los españoles”.

Aparte de los que quieren venir, también hay británicos que se encontraban en España cuando se declaró el estado de alarma y no habían podido salir del país. Según Hesketh, “el estado de alarma ha pillado a bastantes británicos en España, gente que había venido para pasar unos meses, que no son residentes, pero tampoco son turistas; han quitado todos los vuelos y no han podido regresar”.

El levantamiento del estado de alarma ha llevado “a una pequeña fuga de gente regresando al Reino Unido, gente que ha querido regresar durante tres meses, pero no ha podido”. Estos británicos no han tenido “ninguna queja de la asistencia de las autoridades, sus única quejas eran que no había vuelos y no podían volver”.

Muchos de los que llegan a España procedentes del Reino Unido en invierno son pensionistas, y lo que sí han notado durante el confinamiento en la web Support in Spain es “un auge de personas buscando el derecho a prestaciones aquí durante mayo y abril, pero ahora ha bajado”, señala.