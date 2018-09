Londres detallará sus planes para un "brexit" sin acuerdo

El Gobierno británico prevé publicar este jueves una serie de documentos técnicos que detallarán sus planes en ámbitos como la telefonía y los estándares medioambientales en caso de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) sin un acuerdo. El Ministerio para el "Brexit" ha informado en un comunicado de que divulgará esas notas técnicas después de una reunión del Gobierno de la primera ministra, Theresa May, en la que se abordarán los preparativos para una eventual ruptura abrupta con los 27 socios comunitarios restantes.

El Ejecutivo de May publicó a finales de agosto una primera serie de documentos en los que informaba sobre los arreglos necesarios para un "brexit" sin acuerdo en el sector bancario, el farmacéutico, la investigación nuclear y los derechos laborales, entre otros ámbitos. Las nuevas directrices analizarán el futuro del "roaming" (cargos por itinerancia en telefonía móvil) en el Reino Unido tras el "brexit", así como la futura implementación de estándares medioambientales y las regulaciones en la industria automovilística.

"Cuando quedan seis meses para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, estamos impulsando las preparaciones para un 'no acuerdo' a fin de que el país pueda continuar floreciendo, sea cual sea el resultado de las negociaciones", ha afirmado el ministro para el "Brexit", Dominic Raab. "Estas notas técnicas forman parte de nuestra postura razonable y pragmática, que nos hace prepararnos para todas las posibilidades", ha agregado el ministro británico.

Londres y Bruselas continúan dialogando sobre los términos de la salida británica de la UE, que se producirá el 29 de marzo de 2019, y sobre las bases de su futura relación comercial. El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha resaltado que continúa sin haberse solventado el problema del futuro estatus de la frontera entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte, uno de los principales escollos en las negociaciones.

También ha subrayado que "alguien que abandona la Unión no puede estar en la misma situación privilegiada que un Estado miembro" y ha asegurado que Londres no puede elegir en qué partes del mercado único permanecerá tras abandonar el club europeo. A pesar de esas diferencias, Raab sostiene que la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo es "de lejos el resultado más probable". El titular para el "Brexit" del Reino Unido ha asegurado que continuará defendiendo ante el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, el plan que puso sobre la mesa en julio la primera ministra británica, Theresa May.

En su proyecto, la mandataria propone un área de libre comercio para mercancías entre ambos lados del Canal de la Mancha y subraya que el Reino Unido mantendrá un "libro de normas común" con los socios comunitarios restantes.