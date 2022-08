La llegada de Nancy Pelosi a Taiwán abre una nueva brecha entre Washington y Pekín

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, llegó a Taiwán en una visita sin anunciar que ha exacerbado las tensiones entre su país y China, que considera el viaje una provocación a la que ha respondido mostrando músculo militar e imponiendo sanciones a importaciones de la isla.

Pelosi aterrizó en Taipéi poco antes de las once de la noche locales procedente de Kuala Lumpur poniendo fin a un frenesí de especulaciones, ya que su visita no se había confirmado con anterioridad, pese a que medios estadounidenses y taiwaneses la daban por segura desde la víspera.

Minutos después de aterrizar, la alta funcionaria, segunda en la línea de sucesión a la Casa Blanca, señaló en Twitter que su visita "honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con el apoyo a la vibrante democracia taiwanesa" y "no contradice las políticas mantenidas desde hace un largo tiempo" por su país.

Una línea roja

Para Pekín, el viaje de Pelosi supone el cruce de una "línea roja" por parte de Washington y un desafío a la política estadounidense de 'una sola China' que implica, en teoría, el reconocimiento de la soberanía china sobre Taiwán.

China llevaba días advirtiendo de que respondería con contundencia y sin excluir acciones militares a la presencia de la política estadounidense en la isla al considerarlo de facto una muestra de respaldo a la independencia del territorio, que es para Pekín una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949, tras perder la guerra civil contra los comunistas.

Así, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, condenó esta misma jornada la "deplorable traición" de Estados Unidos en la cuestión de Taiwán, vaticinó que la actuación del país norteamericano "perjudicará su credibilidad a nivel internacional" y calificó de "línea roja" para China el principio de 'una sola China'.

Se trata de la primera visita de un presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. a Taiwán desde la que hizo en 1997 el republicano Newt Gingrich. También es la visita de mayor nivel por parte de un representante estadounidense desde esa fecha, si bien varias delegaciones de congresistas han pasado por allí en los últimos meses.

"Lo que está en juego, ni más ni menos, es una guerra, entre las dos principales potencias del mundo. Hay que partir de la base de que Nancy Pelosi tiene derecho a viajar a Taiwán porque no hay ninguna medida que lo impida. Pero este viaje, sin duda, ha provocado una escalada de tensión entre China y Estados Unidos, y ha obligado a ambos países a mover ficha en el que está siendo el duelo geopolítico más sensible del mundo", informa para COPE la periodista Mamen Sala desde Nueva York.

El Ejército de China realizará ejercicios y operaciones militares dirigidas alrededor de Taiwán y Estados Unidos, por su parte, ha desplegado cuatro buques de guerra al este de la isla. Además, esta decisión ha supuesto también un distanciamiento entre Joe Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes, que todavía no han hablado y no está previsto que lo hagan, algo que no es muy sano tampoco para la política de Estados Unidos.