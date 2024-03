Las ONG advierten de que no tener presupuestos frena la reforma de la cooperación

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo ha advertido este miércoles de que una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dificultad enormemente a la cooperación y frena las reformas necesarias en la estructura y funcionamiento de la cooperación española.

Así lo ha subrayado la vicepresidenta de la Coordinadora, Olga Calonge, en su comparecencia en el Congreso para informar de los escasos avances en el desarrollo de la Ley de Cooperación aprobada hace un año con el objetivo de modernizar y fortalecer toda la estructura de la cooperación en España.

Calonge ha subrayado que no sólo no se ha impulsado el desarrollo de la ley, sino que está pendiente la elaboración del VI Plan Director de la Cooperación, la reforma de la AECDI, el fortalecimiento de la cooperación descentralizada y el cumplimiento de los compromisos presupuestarios en materia de ayuda oficial al desarrollo, que no solo no avanzan, sino que podrían retroceder.

Así, ha apuntado que España se ha comprometido a dedicar el 0,7 por ciento de su presupuesto anual a cooperación y actualmente estamos en el 0,3 por ciento, muy por debajo de la media de la UE.

El hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya decidido prorrogar los PGE del año pasado en vez de negociar unos nuevos podría implicar una caída del presupuesto efectivo hasta el 0,25 por ciento.

A ello se suma el que, pese a que la nueva Ley de Cooperación se aprobó en febrero de 2023, aún no se han puesto en marcha los mecanismos para su desarrollo normativo, lo que a su vez impide definir los objetivos, financiación y áreas de interés para el Plan Director.

Para cumplir el objetivo del 0,7 para 2027, Calonge ha señalado que va a ser preciso dar un salto en financiación de los 600 millones anuales, a los 2.000 millones para 2027, lo que permitiría a España desarrollar una cooperación estratégica a la altura de que se se exige para un país como el nuestro.

La Coordinadora de ONGD ha asegurado que va a trabajar en una propuesta de PGE para 2025 en consonancia con el objetivo del 0,7, pero ha advertido de que para ello, van a necesitar mucha voluntad política.

Esto sólo no se hace, y por inercia, tampoco, ha subrayado.