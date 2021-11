Las claves para entender la tensa relación entre Reino Unido y Francia en el Canal de la Mancha

La relación entre Reino Unido y Francia es cada vez más tensa debido al drama en el Canal de la Mancha, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo donde se ha puesto el foco tras la muerte de 27 inmigrantes en un naufragio, entre ellas varios niños.

El primer ministro, Boris Johnson publicó en su cuenta de Twitter una polémica carta dirigida al gobierno francés en la que propone que los inmigrantes procedentes de Francia retornen a ese país.

En el documento difundido por redes sociales, Johnson enumera cinco medidas que en su opinión permitirían “avanzar más y más rápido” en esta crisis migratoria y evitar que se repita una desgracia como la de ese miércoles negro.

En este sentido, el primer ministro británico pide a su homólogo francés, Emmanuel Macron, patrullas conjuntas para evitar que salgan más embarcaciones de las playas francesas, el despliegue de tecnología y vigilancia en las aguas de cada uno y un acuerdo con Francia sobre "devoluciones", así como negociaciones para establecer un convenio de retornos entre el Reino Unido y la Unión Europea.

La reacción de Francia no se hizo esperar pese a que a Macron le cogió de sorpresa. El mandarario echaba en cara a Johnson el hecho de utilizar las redes para tratar un asunto de ese nivel. “Entre líderes no nos comunicamos sobre estos temas mediante tuits y cartas que hacemos públicas".

De hecho, según el propio Macron, había hablado con Jhonson “de manera seria” justo dos días antes de la publicación del documento en la red social. En su opìnión Macron considera que la respuesta hubiera pasado por contar con una “cooperación seria”, detener esos movimientos, desmantelar las redes de tráfico y evitar que los hombres y mujeres lleguen a suelo francés, pues afirma que para entonces ya sería “demasiado tarde”

Un portavoz del Gobierno francés acusó que la carta “no se correspondía en absoluto" con las discusiones que Johnson y Macron habían tenido el miércoles. "Estamos hartos del doble discurso", concluyó.

Sin embargo, Reino Unido se ha mantenido en sus trece y ha insistido en que la carta del primer ministro fue sincera, y que su intención era constructiva, no de ataque.

En respuesta, Francia optó por cancelar la invitación que había realizado a la primera ministra británica, Priti Patel, a una reunión en Calais, Francia, en la que precisamente se iba a discutir la crisis migratoria con representantes también de Bélgica, Alemania, la Comisión Europea y los Países Bajos.

Sin embargo, Patel ha publicado un tuit el 28 de noviembre en el que asegura que mantendrá “conversaciones urgentes” con sus homólogos europeos para frenar más tragedias en el Canal de la Mancha.

I will be holding urgent talks with my European counterparts this week to prevent further tragedies in the Channel.



More international cooperation and passing our Borders Bill quickly into law will stop the people smugglers and save lives. https://t.co/ybkHjdyd9I