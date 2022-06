Las autoridades de Berlín confirman problemas psíquicos en el conductor del atropello intencionado

Las autoridades de Berlín confirmaron este jueves que el conductor del automóvil que la víspera arrolló a un grupo de estudiantes en la capital, con el resultado de una víctima mortal y seis heridos graves, actuó deliberadamente y que se le conocían "trastornos psíquicos".



La responsable de Interior del gobierno regional berlinés, Iris Spranger, informó de que, de acuerdo a las informaciones en curso, el hombre, de origen armenio y nacionalizado alemán en 2015, había sufrido en el pasado problemas mentales.



Tenía asimismo antecedentes policiales por comportamiento agresivo, actos violentos y delitos contra la propiedad, pero no constan de él "datos relevantes" que apunten a actividades o vínculos con organizaciones anticonstitucionales.



Spranger insistió, asimismo, en que en el automóvil que causó el atropello no se encontró ninguna "confesión" o carta anunciando ataques, contrariamente a lo que habían difundido algunos medios, aunque sí carteles y escritos relacionados con Turquía.



Se trata, según "Der Spiegel", de carteles alusivos al genocidio del pueblo armenio por parte de Turquía y el conflicto de Nagorno-Karabach. Fuentes de la Fiscalía indicaron, sin embargo, que no hay indicios de una relación entre éstos y ese ataque.



A la luz de las investigaciones en curso, la Fiscalía ha decidido pedir su ingreso en un psiquiátrico mientras duran las diligencias sobre el caso, ya que de acuerdo a los informes sanitarios sufre paranoia esquizofrénica.



La responsable de Interior de Berlín, del Partido Socialdemócrata (SPD), había asegurado el miércoles que la tesis principal era que se trató de un atropello intencionado, derivado de los trastornos mentales del conductor, aunque hasta ahora no se han descartado otras vías de investigación.



El canciller alemán, Olaf Scholz, condenó asimismo anoche el "brutal ataque" ocurrido en una concurrida zona comercial de Berlín, cuya víctima mortal fue una maestra de 51 años que se encontraba de visita en la capital con un grupo de unos veinte estudiantes, catorce de los cuales sufrieron heridas de diversa consideración.



En total resultaron heridas 29 personas, entre los adolescentes del grupo escolar y otros transeúntes. Seis de ellos se encuentran en situación crítica.



En conductor actuó con un Renault Clio gris metalizado, propiedad de su hermana. Según la reconstrucción de lo ocurrido, el hombre se lanzó con su vehículo contra el grupo escolar, luego volvió a la calzada y recorrió unos 200 metros, para acabar estrellándose contra el escaparate de una perfumería.



Trató de huir a pie, pero fue retenido por transeúntes y poco después detenido por una patrulla policial.



El atropello múltiple ocurrió en las inmediaciones de la Breitscheidplatz, la céntrica plaza donde en diciembre de 2016 el yihadista tunecino Anis Amri se lanzó con un camión robado contra un popular mercadillo navideño y mató a 13 personas de diversas nacionalidades.