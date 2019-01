Johnson: "El pacto del Brexit consensuado entre Londres y Bruselas está muerto"

El extitular de Exteriores británico Boris Johnson ha dicho que el rechazo mostrado por el Parlamento al acuerdo del "Brexit" proporciona a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, un "mandato masivo" para volver a Bruselas y pedir una renegociación del pacto.

En declaraciones a la BBC tras la votación, Johnson, quien ha apoyado la retirada del club comunitario en el referéndum de 2016, ha asegurado que el pacto consensuado entre Londres y Bruselas "está muerto".

"Es quizás una derrota más grande de lo que la gente esperaba, pero lleva mucho tiempo gestándose", ha afirmado el político conservador en referencia a los 432 votos en contra y solo 202 a favor que obtuvo el acuerdo en la Cámara de los Comunes.

Former foreign secretary Boris Johnson says no-deal #Brexit should still be on the table, saying the risks are "grossly exaggerated" - but he would still prefer to negotiate a deal with the EUhttps://t.co/EdKCKRvfxY #politicslive pic.twitter.com/izbe9OCjIN