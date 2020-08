Joe Biden elige a Kamala Harris como vicepresidenta en la carrera electoral estadounidense

Joe Biden ha elegido a la senadora Kamala Harris como vicepresidenta en la carrera por convertirse en el nuevo presidente de Estados Unidos. El líder del Partido Demócrata ha otorgado un puesto en su equipo a una de las rivales que tuvo en las primarias para elegir candidato a las elecciones presidenciales.

Harris es la primera mujer negra y también de orígenes asiáticos que entra en la carrera presidencial estadounidense como una de las piezas fundamentales de la misma. De padre jamaicano y madre indio-americana, trabajó como fiscal antes de dedicarse a la política, donde hasta ahora era senadora por California.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

El propio Biden ha oficializado la llegada de Harris a su candidatura a través de Twitter. "Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris (una luchadora intrépida por los débiles y una de las mejores servidores públicas del país) como mi compañera de fórmula", ha contado, destacando también cómo, cuando Harris era Fiscal General, "se enfrentaba a los grandes bancos, levantaba a los trabajadores y protegía a las mujeres y los niños del abuso".

A pesar de que Harris fue una de las contrincantes más duras y críticas con las que se encontró Biden, fue una de las primeras candidatas demócratas en retirar su candidatura.

Back when Kamala was Attorney General, she worked closely with Beau. I watched as they took on the big banks, lifted up working people, and protected women and kids from abuse. I was proud then, and I'm proud now to have her as my partner in this campaign.