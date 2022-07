Ivana Trump: el impacto que tuvo en el presidente y el episodio por el que dejó a Donald Trump

Este viernes nos despertamos, Ivana Trump, exmujer de Donald Trump, fallecía a causa de una insufiencia cardiaca. Ivana es madre de los tres hijos mayores del expresidente americano, y muchos dicen que siempre fue un afortunado.

Ivana llegó a la vida del expresidente de los Estados Unidos a inicios de la década de los setenta y no lo hizo con la intención de ser una cónyuge tranquila y serena, sino con las ganas de poner su sello dentro del imperio de su marido. La mujer de origen checoeslovaco venía de participar en los Juegos Olímpicos de 1972 como parte del equipo de esquí, además de ser una de esas tantas personas que huyó del comunismo atroz de la URSS. Unas vivencias que le otorgaron una gran seguridad y determinación, a la par que un reconocido carácter fuerte y dinámico, que derivaron en un éxito rotundo en el mundo de los negocios.

Feb 1, 1985 - New York, New York, U.S. - DONALD TRUMP and IVANA TRUMP attend a black tie event in NYC. (Credit Image: © Judie Burstein/ZUMA Wire/)





Era precisamente el expresidente de los Estados Unidos el que informaba públicamente del fallecimiento de la que fuese su primera esposa y madre de tres de sus hijos, Ivana Trump, a los 73 años de edad mediante un comunicado oficial: “Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York. Era una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!”.





Modelo y esquiadora

Como bien explicaba su hijo pequeño en la despedida que la dedico en Instagram, la empresaria tuvo que escapar de su país de origen debido a la pobreza y sus ansias de conocer mundo. Sin embargo, su espíritu protector hizo que no abandonase a su familia hasta tener un motivo perfecto por el que dejar el telón de acero sin levantar ninguna sospecha. Por ello, se casó con su amigo de la infancia, entonces ciudadano canadiense, Georgre Syrovtka. Una vez en el continente americano inició su carrera de modelo en paralelo a su destacable trayectoria deportiva como esquiadora y su trabajo en una tienda de deportes como dependienta.

Jan. 25, 1999 - K14600WW: IVANA TRUMP LAUNCHED HER NEW MAGAZINE.''IVANA'S LIVING IN STYLE'' AT HER HOME IN NYC. 01/25/99. WALTER WEISSMAN/ 1999(Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com)





Matrimonio con Trump

Al igual que Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, Ivana Trump y el ex presidente de los Estados Unidos también se conocieron durante la celebración de unos Juegos Olímpicos, en concreto los de Montreal de 1976. La mujer de origen checo no solo fue su asesora recientemente durante sus años al frente del país, como afirmó en una entrevista para 'The New York Times', sino que desde el inicio de la relación se convirtió en la mejor aliada del empresario. Es más, un dato bastante desconocido es que la deportista es la responsable de la decoración de la icónicaTrump Tower desde la descomunal fuente dorada del vestíbulo al diseño de muchos de los muebles del interior del edificio.





Tras este éxito, llegó la expansión de Trump al mundo de los casinos con el 'Trump´s Castle' de Atlantic City, del que ella fue gerente. Su gestión llevó a su entonces marido a ser una de las figuras más importantes de la alta sociedad y los negocios a nivel mundial durante la década de los 80. Así lo reconoció el mismo en su libro 'Trump: The Art of the Deal', donde habló de su exmujer como una persona exigente y competitiva, y, además, reveló una de sus grandes pasiones: “Cuando se trata de administrar un casino, las buenas habilidades de administración son tan relevantes como la experiencia de juego”, escribió. “Ella me dio la razón”.

Lo que nunca pudo imaginar el expresidente de los Estados Unidos es que lo que hasta entonces le estaba reportando unos altos beneficios, sería el motivo de una de sus mayores pérdidas de dinero. A inicios de la década de los 90 se descubrió su romance con la modelo Marla Maples, cuando su mujer y sus hijos se encontraban en unas vacaciones navideñas. Entonces, Ivana solicitó el divorcio y comenzó un duro litigio contra el empresario americano. La mujer de origen checoeslovaco obvió los acuerdos prenupciales y exigió los bienes gananciales sobre todas las propiedades de la familia Trump, no solo las de su marido.

Jan. 1, 2011 - New York, New York, U.S. - F6939.DONALD TRUMP AND IVANA TRUMP. / 1988.DTRUMPMN(Credit Image: © John Barrett/Globe Photos/ZUMAPRESS.com)





El divorcio

La guerra mediática provocó la muerte del padre de la exmodelo, hecho que sirvió de punto de unión entre ambos para llegar a un acuerdo amistoso. Ivana recibió 25 millones de dólares en efectivo, la mansión familiar de Connecticut, 5 millones de dólares anuales de pensión alimenticia, todas sus joyas y la mitad de Mar-a-Lago, la casa ubicada en Palm Beach, que también sirve como club privado de la playa de la élite estadounidense.

A modo de anécdota, unos años después la empresaria comenzó a escribir una columna de consejos para conseguir un buen divorcio en una revista. No solo eso, sino que también realizó un cameo en la película 'The First Wives Club' pronunciando la frase: "Recuerden chicas no se enfaden con ellos, quítenles todo".

Aunque resulte sorprendente, su relación con Donald Trump era excelente y ambos se reunían de manera habitual con sus hijos para comer, cenar o simplemente disfrutrar de sus nietos. De hecho, mantiene el apellido del expresidente de los Estados Unidos pese al divorcio. Además, la primera esposa del expresidente americano desveló hace pocos años que le daba consejos sobre cómo realizar sus apariciones públicas.“Hablamos antes y después de sus actos y él me pregunta qué pienso de sus discursos”. Yo le digo que “esté más tranquilo", eran sus palabras. “Pero Donald no puede estar tranquilo. Él es muy franco. Simplemente, lo dice tal como es”, continuaba.

Después del divorcio

No mucho después de su divorcio de Donald Trump, se casó con Riccardo Mazzucchelli, un millonario empresario dedicado al sector de la minería. El matrimonio comenzó con todas las esperanzas, pero no llegó siquiera a su segundo aniversario. Ivana Trump presentó el divorcio el cual fue mucho más rápido y menos conflictivo que el anterior, estando de hecho ambos de acuerdo en terminar en términos amistosos. Sin embargo, Ivana presentó una demanda por violación de contrato, por 15 millones de dólares, contra Mazzucchelli, por violar la cláusula de confidencialidad en su acuerdo prenupcial. El caso fue resuelto fuera de los tribunales.

Tras su ruptura con Mazzuchelli, permaneció soltera hasta 2008, año en que se casó con el actor italiano Rossano Rubicondi, 24 años menor que ella. Habían sostenido desde 2004 una relación con altos y bajos, que finalmente llegó al matrimonio. La boda costó tres millones de dólares, tuvo un total de 400 invitados y fue organizada por su exmarido Donald Trump en Mar-a-Lago. Su hija Ivanka Trump, fue su dama de honor. El 1 de diciembre de 2008 Ivana confirmó a Associated Press que, tres meses antes, había presentado un acuerdo de separación legal del matrimonio.

Esta pasada madrugada, el destino ha decidido poner fin a la vida de la mujer de origen checoeslovaco, a los 73 años de edad en su apartamento de Manhattan, en Nueva York.