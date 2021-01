Israel, el primer país que va camino de tener vacunada a toda su población

“Cada día se vacunan 200.000 personas, hoy tenemos alrededor de 2 millones y medio de personas vacunadas”, dice Haim Jelin, un economista israelí que vive en un kibutz a 4 kilómetros de la franja de Gaza. La campaña de vacunación de covid-19 comenzó en Israel el 19 de diciembre, y va a un ritmo supersónico en comparación con la del resto de las naciones. Está ya vacunada más de una cuarta parte de su población, que supera los 9 millones. Y va camino de convertirse -probablemente en menos de dos meses- en el primer país que tendrá a todos sus habitantes inmunizados. “Están diciendo que a mediados de marzo habrán vacunado a toda la población”, cuenta este economista hebreo a COPE.

Haim Jelin tiene más de 60 años y ya ha recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer. “El domingo recibí la segunda dosis de la vacuna, en Ashkelon; tenía que estar a las 9.18, estuve a las 9.10, esperé 10 minutos, me dieron la vacuna, esperé otros 10 minutos y me fuí a casa, es muy rápido”, explica. En una primera fase vacunaron a los mayores de 60 años, después a los mayores de 55 y “ya han empezado a vacunar a los mayores de 45, cada semana descienden las edades”. Y la intención es que dentro de unos días haya más de un millón de israelíes a los que se les haya inyectado las dos dosis. Han establecido centros de vacunación en polideportivos, salas de teatro y otras instalaciones con gran capacidad.

El gobierno de Benjamin Netanyahu está muy interesado en que la campaña de vacunación sea un éxito porque hay elecciones en Israel en marzo -las cuartas en sólo dos años- y el líder del Likud cada vez tiene más difícil repetir como primer ministro. Netanyahu ha cerrado un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para facilitar datos de sus ciudadanos -edad, sexo e historial médico- a cambio de 10 millones de vacunas. “Es beneficioso para Pfizer porque para ellos no es nada dárselas a Israel, y somos todos una prueba grande; seremos el primer país, y las farmacéuticas podrán decir que la vacuna funciona, que la economía empezó a funcionar, y la gente no se contagia”, señala Haim Jelin. Asegura que “la situación en Israel no está nada bien, si nos olvidamos de la vacuna” porque se encuentran bajo un estricto confinamiento -el tercero desde el inicio de la pandemia- que les impide salir de casa salvo para “ir al médico o a comprar alimentos”, con los restaurantes, teatros, cines y todos los comercios que no son de primera necesidad cerrados. La cifra de positivos por covid lleva tiempo rondando los 10.000 diarios.