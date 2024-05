Ángel Blanco repite como ganador de un cartel de San Fermín

Ángel Blanco es el autor de "Gaiteros" el cartel ganador y anunciador de los sanfermines 2024. Su cartel y su elección, el momento en el que los gaiteros salen del ayuntamiento tras el chupinazo y la multitud salta a su alrededor le ha dado la victoria. "No es un momento que se suele representar en los carteles, pero a mí me parece de los más emotivos y así también me lo habían trasladado gente de Iruña de aquí", explicaba blanco en la rueda de prensa.

El cartel 'Gaiteros', ha obtenido 3.033 votos, un 33,3% del total, en el proceso de votación popular y se sitúa a más de 18 puntos de diferencia respecto al siguiente clasificado.

Es el segundo año con mayor participación ciudadana. Se han recibido 10.018 votos recibidos. Solo en 2019 hubo más votos, en concreto 10.629.

El cartel utiliza los tres colores base de los Sanfermines, blanco, rojo y negro, y en cuanto a la técnica combina varías como el collage, pintura o digital. "Es un cartel muy orgánico, con mucho trabajo personal, tiene trabajo con pintura, collage, con ordenador, está hecho, se puede decir, a mano", ha explicado Blanco

Para Ángel Blanco no es nueva la sensación de ganar, su cartel ¡Gora San Fermín Viva San Fermín! Ya ganó en 2009. En ese caso el cartel representaba el momento del chupinazo, también utilizando los tres colores base y técnicas similares como el collage o pintado.

El diseñador vasco ganó en 2009 con una imagen del Chupinazo y en 2024 con los gaiteros saliendo del Ayuntamiento