Irlanda también suspende la administración de la vacuna de AstraZeneca

El Ministerio de Sanidad irlandés ha anunciado la suspensión de la administración de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca debido al riesgo de coágulos tras su inoculación detectado en Noruega.

La decisión se ha tomado tras un informe de la Comisión Nacional de Asesoramiento sobre Inmunización que recomienda su suspensión como "medida preventiva", ha explicado el ministro de Sanidad irlandés, Stephen Donnelly.

El Oficial Médico adjunto del Ministerio, Ronan Glynn, ha explicado que esperan que la suspensión sea de "semanas" dependiente de los datos adicionales sobre el fármaco que prepara la Agencia Europea del Medicamento.

Glynn ha recalcado en una entrevista con la televisión irlandesa que es una medida de "precaución" y que no se han dado casos como los de Noruega en Irlanda. "Es muy importante dar garantías a la gente de que no hay pruebas de una relación causa-efecto hasta el momento", ha argumentado. "Puede que no sea nada. Puede que sea una reacción exagerada y espero que se demuestre así en unas semanas", ha apuntado.

Según la ONU, hasta el momento Austria, Dinamarca, Estonia, Lituana, Noruega, Islandia y Tailandia han detenido la inoculación con esta vacuna por precaución. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado este viernes que "no hay razón para no usar" la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19.